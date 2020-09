Corell: En magnifik fotbollshelg – jag vill se allt!

Ibland skulle man vilja klona sig själv. Eller dela sig på tre.

Tiden och ögonen räcker ju inte till för all mumsig fotboll i helgen.

På många ställen är det helgen före HELGEN. Alltså omgången före den sista omgången.

Men nästan lika mycket kan avgöras nu som då. Jag tänkte plocka ut några godbitar som vi alla bör hålla koll på den här helgen.

• Ljungby IF–Lagans AIK, Division 3 Sydöstra Götaland.

Ett derby som på förhand har allting. Ljungby IF jagar kvalplats eller till och med serieseger medan Lagans AIK krigar för att klara nytt kontrakt. Det är alltså ett derby som betyder oerhört mycket för båda lagen. Jag har besökt både Ljungby och Lagans träningar i veckan och det finns två viktiga saker som är värda att notera:

1) Nyckelspelarnas medverkan. Eller inte medverkan. Ljungbys skyttekung Adis Hodzic hade huvudvärk och stod över torsdagens träning som en säkerhetsåtgärd. Dessutom fick Enes Smajlovic problem med en ljumske i senaste matchen. Det är spelare Ljungby IF inte vill sakna.

I Lagans AIK kommer, av allt att döma, inte comebackande Victor Svensson till spel. Mittbacken är helt enkelt bortrest. Lagan har dessutom en del sjukdomar i truppen och har börjat testa för corona. Än så länge har proverna varit negativa.

2) Planen. Fotbollsplanen på Lagavallen är under all kritik. Gräset har dött och inget nytt växer. Just nu ser delar av hybridmattan ut som en leråker. Så kan det gå när man är först i landet med något nytt...

• Älmhults IF–Ljungby IF, Division 2 Sydvästra Götaland.

Ett derby med många likheter till det ovanstående. Älmhults IF har vunnit samtliga nio matcher den här säsongen och spelar för serieseger. Men de ligger ändå bara tvåa i tabellen. BK Astrio har nämligen också vunnit alla matcher – men har en bättre målskillnad. De två topplagen spelar dessutom mot varandra i säsongens sista omgång. ÄIF vill nog att toppstriden lever tills dess.

Ljungby IF kämpar på i botten. Laget hade ett litet lyft häromveckan med seger mot Vinberg, men har sen dess förlorat två matcher. Med två omgångar kvar ligger de precis över nedflyttningsstrecket. Men då ska de två bottenlagen Centern och Smålandsstenar mötas i helgen. Och i sista omgången spelar LIF mot Centern. Här är alla poäng livsviktiga!

Av de senaste säsongerna att döma så bör Älmhults IF vara stora favoriter i årets derby.

• Räppe GoIF–Hjortsberga IF, Division 4 Växjö.

Va? Två lag med Växjökoppling? Varför skulle den här matchen vara intressant? Näää... Nu har skribenten tjuvsmuttat på fredagsdrickat, tänker du. Men nej då. Jag menar allvar. I damernas division 4 Växjö utspelar sig något väldigt ovanligt. Liatorp/Eneryda IF leder serien på 18 poäng – men har redan spelat klart för säsongen. Men de har inte fått fira än. Hjortsberga skuggar nämligen två poäng bakom – men har avslutande omgången kvar. Matchen mellan Räppe och Hjortsberga blir därför direkt avgörande om LEIF vinner serien eller inte. Det är inte så vanligt att få fira en serieseger i kavaj i damernas division 4 – men så kan det bli.

• Fler viktiga matcher.

Det är lite vinna eller försvinna för Liatorp/Eneryda i bortamatchen mot Ingelstad i division 4 SV. Där spelar även Markaryds IF ett viktigt bottenmöte mot Växjö BK.

I division 5 Södra kan både Delary/Pjätteryd och Torpa IF, via seger mot Bredaryd respektive Bor, minst säkra kvalspel till division 4. I nedre regionerna kämpar Guddarp för att undvika negativt kval. De gästar Kärda. Två matcher återstår där.

Lagan eller Ryssby kommer vinna damernas division 4 Västbo. Det är redan klart. Båda står på 19 poäng inför sista omgången då Ryssby tar emot Burseryd medan Lagan spelar hemma mot Smålandsstenar. Lagan leder just nu serien på betydligt bättre målskillnad.