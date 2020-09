Därför gör vi artikelserien "sex månader med corona"

Varje nyårsafton får jag samma fråga av min fru: “vad förväntar du dig av kommande år? Vad vill du uppnå och vad kommer vara viktigt för dig?”. Grundtanken är fin - att jag ska reflektera över mina val och kanske välja rätt väg och fokus. Framtiden är minst sagt en utmaning att försöka bemästra och påverka, men vem kunde ana vad 2020 skulle bära i sitt sköte?

Även om tecknen fanns i skyn var det initialt svårt att ta in vart vi var på väg. För det var ju redan på självaste nyårsafton 2019 som det första virusfallet rapporterades från Wuhan i Kina. Som en dålig signal inför vad som komma skulle för det nya året. Trots en massiv rapportering om utbrottet i Wuhan var det svårt att ta in vilka förödande konsekvenser som väntade runt hörnet bara veckor senare. För där och då kändes det lika långt från Wuhan till Pjätteryd som från Strömsnäsbruk till månen.

För vem kunde sia att 2020 skulle bli ett år där ord som karantän, pandemi och corona var några av de flitigast förekommande? Eller att en statsepidemiolog skulle bli en av våra mest kända personer? Inte heller kunde jag föreställa mig att begreppet “håll ut - håll avstånd” skulle bli ett mantra och en modern variant av den klassiska brittiska slogan “keep calm and carry on”, en formulering som inpräntades under andra världskriget för att stärka moralen hos den brittiska befolkningen.

Men här står vi nu. Med tusentals och åter tusentals som förlorat nära och kära, mängder av livsöden som drabbats av arbetslöshet, företagsdrömmar som kraschat då våra vanor förändrats i grunden, 50-personers regeln, besöksförbud på äldreboenden och en historisk börskrasch (en börs som i och för sig återhämtade sig lika snabbt).

Efter ett tag blev det nästan svårt att ta in allt som har hänt på kort tid. Siffror om smittade och avlidna har varvats med krisrapporter om arbetslöshet, men även goda och kreativa initiativ i en ny vardag har belysts i mängder. Samtidigt som vi alla har kämpat med att få ihop någon form av dräglig vardag under nya former.

Och det är också därför vi på Smålänningen gör den här artikelserien. Som ett tidsdokument över den massiva förändring som skett på kort tid. I dag är det på dagen ett halvår sedan det första coronafallet konstaterades i Kronoberg. Sex månader - en tidsrymd som jag normalt förmodligen inte hade reflekterat nämnvärt över, men som nu är något som format oss alla för all framtid.