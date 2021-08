De håller loppis för att hjälpa andra: ”Allt, precis allt går till Goda krafter och Help at hand”

Det var under en klippning som frisör Cilla Pihl Malmborg och kunden Anne Nygaard, pratade om hur de kunde hjälpa andra. Cilla, engagerad i Goda krafter och Anne Nygaard i Help at hand, fick idén om en gemensam loppis och nu är grejerna på plats.

– Allt, precis allt vi får in kommer att gå till Goda krafter och Help at hand, säger Anne Nygaard.