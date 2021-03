De lovade fixa mus-säker fiberanordning – sedan kom en räkning på 8 500 kronor

Det var den 23 oktober 2020 som Mikael Bengtsson gjorde en felanmälan på sitt nyinkopplade fiber då allt plötsligt slutade att fungera.

Den 29 oktober kom fiberföretaget till hans bostad för att kolla upp vad felet kunde vara.

Det var då som teknikern upptäckte att möss hade gnagt sönder kopplingskåpan och sedan gnagt av fibertrådarna, berättar Mikael Bengtsson.

Mikael berättade i Smålänningen den 26 november om att han bodde i ett gammalt timmerhus från början av 1800-talet.

– Det känns lite märkligt att man blivit lovad säker uppkoppling som står palla för väder och vind, men att en liten gnagare kan släcka ner allt, sa Mikael.

Försäkringsbolaget kunde inte svara på vem som skulle ta kostnaden för att åtgärda problemet.

När Mikael kontaktade fiberbolaget fick han besked om att ärendet inte var prioriterat och att det främst var upp till honom själv att hålla borta mössen.

Smålänningen kontaktade Robin Jacobsson, byggledare IP-only AB Region sydost, som var bekant med ärendet kring Mikael Bengtssons problem.

Han förklarade att det var första gången som han personligen upplevt detta hos en kund.

”Men självklart kommer vi att göra en speciallösning till honom som vi hoppas fungera med tanke på mössen”, sa då Robin Jacobsson, byggledare IP-only AB Region sydost.

När det gäller ett hus som hos Mikael berättade han att själva dosan och kablarna ligger inne i väggen.

På frågan om vilken hjälp Mikael kunde få var svaret: ”Det är väldigt ovanligt att detta händer och att generellt byta ut plasten mot metallrör är inte aktuellt. Men detta kommer vi absolut att göra hos Mikael för att det ska fungera. Vi vill att våra kunder ska vara nöjda och hjälper den lösningen är även vi tacksamma”.

Men så kom räkningen.

– För det första tog det nästan två månader mellan min felanmälan till att de kom och fixade det. Då hette det att det bland annat handlade om att fibernätet var under uppbyggnad. Det svaret som Robin Jacobsson på Ip-only gav var att det var någonting de absolut skulle hjälpa till med genom en speciallösning då de ville ha nöjda kunder.

– Och sedan fick jag en faktura på 8 595 kronor från Ip-only som specificeras med; Serviceavgift för reparation av skadad fiberkabel. Jag har bestridit fakturan. Nej, jag är som kund inte en nöjd sådan, säger Mikael Bengtsson den 12 mars.

Smålänningen kontaktade åter igen Robin Jacobsson på Ip-only.

Varför har ni ändrat er om att ni skulle hjälpa honom med en speciallösning eftersom ni ville ha en nöjd kund?

– Vi bygger ut fibernätet enligt strikt branschstandard, Robust fiber. Med det sagt så kan fiberkabeln ändå skadas av exempelvis djur eller brand eller liknande. Vår kostnad kvarstår därför, däremot säger tjänsteleverantören, efter att ha gjort en ordentlig genomgång av deras diskussion med kunden, att de står för den. Vi beklagar att detta ärende dröjt och hoppas att det blir så bra som möjligt för alla, svarar Robin Jocobsson via mejl.

Riktigt vad som menades med svaret som kom via mejl var oklart.

Tjänsteleverantören som i detta fall är Net at once hade inte för avsikt att betala någon räkning och svarade under ett telefonsamtal att de inte förstod varför de skulle ta den kostnaden.

Smålänningen söker Robin Jacobsson vidare för ett tydligare svar. Vem ska betala?

”Kundens dialog har varit med tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören har sedan haft kontakt med IP-Only. Tjänsteleverantören har tagit på sig ansvaret för misstaget och kommer att stå för kostnaden”, svarar Robin via mejl.

– Överenskommelsen mellan Net at once och Ip-only borde ha varit klar innan de skickade en räkning till mig på 8 500 kronor.

– Förutom det tycker jag att det är ett märkligt agerande av Ip-only, att vilja lägga kostnaden på tjänsteleverantören. Det är Ip-only och deras underleverantör som bygger och installerar fiber.

– Så mycket energi jag har lagt på detta. Det känns som att man räknat kallt med att jag ska betala fakturan utan att ifrågasätta den. En kostnad som dök upp trots att man sagt att hjälpen för att få det att fungera som utlovat ingick i att få en nöjd kund, säger Mikael Bengtsson.