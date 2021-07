Åklagaren menar på att dessa kriminella bröder inte går att utvisa då de varit här mer än fem år fast de inte är svenska medborgare. Detta är inte klokt. Sverige riskerar att bli en uppsamlingsplats för kriminella utlänningar som dessutom kommer att fortsätta på brottets bana. Forskning visar att återfall tillbaka till brottsligheten är hög. Detta betyder att dessa individer blir stamkunder på fängelserna och fortsätter ligga skattebetalarna till last. Varje fånge/internerad kostar 4000-5000 kronor per dygn för skattebetalarna. Dessa båda bröder kostar alltså minst 8000 kronor per dygn för oss när de sitter inne samtidigt. Dessa pengar behövs till viktigare saker i samhället. Lagen måste absolut ändras snarast, så att man kan utvisa dessa kriminella vare sig de varit här två dagar, fem år eller tio år. Vi måste få till kraftig signalpolitik och med det visa att i Sverige lönar det sig inte att vara kriminell.

Nisse i Hult