Dramatik i slutomgången – här är lagen som går upp, får kvala eller åker ur

Division 2 Sydvästra

Seriesegrare: Astrio, 33 poäng.

Åker ner till division 3: Ljungby.

Älmhults IF föll i seriefinalen mot Astrio. Båda lagen hade vunnit samtliga sina matcher under säsongen och allt avgjordes i sista omgången. Då vann målglada Astrio med 5–1 och Älmhults IF får fortsätta spela division 2-fotboll.

Ljungby IF hade allt i egna händer. En seger mot Centern hade gett fortsatt division 2-spel – men det blev förlust med 1–2 och LIF får börja om i division 3 nästa säsong.

***

Division 3 Sydöstra Götaland

Seriesegrare: Sölvesborg, 26 poäng.

Åker ner till division 4: Lagan.

Alla resultat gick emot Ljungby IF och Lagans AIK under sista speldagen.

LIF förlorade i Karlshamn och slutar trea som nykomling.

Lagans AIK föll mot Pukeberg och fick se tre lag klättra förbi i sista stund. LAIK halkade ner på tionde plats och åker ur division 3.

***

Division 4 SV

Seriesegrare: Älmhult, 30 poäng.

Klart för kval till division 4: Liatorp/Eneryda, 9 poäng.

Åker ner till division 5: Markaryd, 8 poäng.

Älmhults IF seglade igenom serien med tio raka segrar och maximala 30 poäng.

Svårare blev det för LEIF och Markaryd. Båda kämpade för sin överlevnad i divisionen under hela säsongen – och till slut avgjordes allt i sista omgången.

LEIF lyckades vända 0–2 till seger 3–2 mot rejban och smet förbi Markaryd som förlorade med klara 3–8 mot Hovshaga.

LEIF till kval. Markaryd till division 5.

***

Division 5 SV

Seriesegrare: Bosna, 28 poäng.

Klart för kval till divison 4: Delary/Pjätteryd och Torpa, båda 25 poäng.

Det var sedan innan klart att Delary/Pjätteryd och Torpa får kvala mot division 4. Delary slutade tvåa och Torpa trea i tabellen.

I de nedre regionerna var Guddarp illa ute. Men i slutomgången visade krigarna på Kämpevallen klass och slog Dardania med hela 7–1 och slutade sexa i en galet jämn tabell. Guddarp var bara en poäng före Kärda som tvingas kvala kvar.

***

Division 6 Älmhult

Seriesegrare: Råstorp/Timsfors, 22 poäng.

Klart för kval till division 5: Agunnaryd och Kånna, båda 22 poäng.

Den här toppstriden blev inte att leka med. I slutändan hamnade tre (!) lag på 22 poäng och målskillnad fick avgöra. Råstorp/Timsfors vinner serien med +41 målskillnad och flyttas upp till division 5.

Agunnaryd slutar på +35 och blir tvåa. Kånna blir trea med +21. Båda lagen får kvala upp.

Virestad spelade ihop 21 poäng och missade kvalplatserna med en poäng. Snacka om jämnt!