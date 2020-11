Efter fyra år byts hybridgräset

Hybridgräs - en blandning av konstgräs och naturgräs - ansågs för några år sedan vara framtiden för fotbollsspel i Sverige. Ljungby var först med att anlägga en hybridgräsplan i fullformat och det väckte stort intresse i Fotbollssverige med många studiebesök och stor uppmärksamhet i media.

Den 2 september 2016 spelades den allra första fotbollsmatchen på hybridgräs i Sverige - mellan Ljungby IF och Älmeboda/Linneryd. Den nyrenoverade fotbollsarenan Lagavallen Ljungby invigdes ett halvår senare med besök av tv-laget och Svenska fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson talade. Fokus var riktat mot den nya planen i Ljungby.

Nu är Lagavallen Ljungby långt ifrån ensam med hybridgräs, men att vara först med något behöver inte innebära att det blir det allra bästa resultatet. De barnsjukdomar som den nya satsningen förde med sig har lett till att kvalitén på Lagavallens gräsyta inte alltid varit så bra.

Därför kommer planen att läggas om under nästa år, men Ljungby IF kan spela sina matcher på planen under vårsäsongen.

– Det är redan bestämt att planen skall läggas om under vecka 22 nästa år, berättar Christer Karlsson, fritidsstrateg på Ljungby kommun. Det tar någon vecka och sedan behöver planen vila i sju veckor innan det åter kan spelas fotboll på den.

Det innebär att den är klar någon gång i månadsskiftet juli-augusti nästa år.

Omläggningen av planen kostar naturligtvis en del.

– Vi räknar med att det kommer att kosta ungefär en kvarts miljon, säger Christer Karlsson.

Ljungby kommun har också förstärkt sin maskinpark så att gräsytan skall få den allra bästa omvårdnaden.

Vid olika tillfällen har det klagats på att planen varit för hal och dessutom har slitaget på den blivit stort så att den inte alltid varit stå vacker eller njutbar att spela på. Nu, med några veckors höstvila, ger den dock - i alla fall för ögat - ett fint intryck.

Vilka barnsjukdomar var det då som uppstod.

Kunskapen om hybridgräset och dess skötsel var helt enkelt inte lik stora för 4-5 år sedan som vad den är nu.

- Vi har nu med leverantören gått igenom hur planen skall bli riktigt bra. Bland annat måste vi vara mycket noga med att ta bort allt gräs som vi klipper, så att inget ligger kvar.

Det var en sak som man inte kända till när hybridgräset introducerades och följden var också att förvaltningen helt enkelt inte hade den rätta maskinparken så att planen kunde skötas ordentligt.

Men det är ordnat nu - och efter nästa sommar är det tänkt att den gröna ytan på Lagavallen Ljungby skall bli riktigt bra.