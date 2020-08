Efter skadehelvetet – Joel avslutar karriären: ”Var jävligt less på att ha ont hela tiden”

Säsongen 2010/2011 slog Joel Johansson igenom i Troja. Han, som under juniortiden bara spelat forward, flyttades ner som back och succén blev omedelbar. På 51 matcher i allsvenskan gjorde Joel 28 poäng och sedan ytterligare sex på nio matcher i kvalserien.

2014 lämnade han Troja för att spela utomlands. Först i Danmark, senare i Tyskland och Norge. Förra säsongen skulle det bli spel i Österrike. Men det hände aldrig.

Anledningen? Knäskadan han hade dragit på sig i Tyskland redan 2015.

Samma skada tvingar nu Joel Johansson att avsluta sin hockeykarriär.

– När jag kom ner till Österrike hade jag riktigt ont och mycket problem. Men jag tänkte köra på eftersom det hade funkat innan. Men det gjorde det inte.

Sen skadan har Joel Johansson spelat med smärta. Han har använt värktabletter och sprutor. Han har opererats och spenderat månader på att bara rehabilitera.

Men det blev aldrig bättre.

Skadan vann och Joel Johansson har accepterat det.

– Jag har rehabat som satan sen operationen 1 oktober. Jag missade hela förra säsongen men är fortfarande skit i knät. Jag kan inte göra någon form av träning man behöver. Kan knappt sitta på en cykel. Att löpa är bara att glömma och vikter är ännu värre. Det finns inget mer att göra. Jag har försökt med allt. Sprutor, rehab och konstiga behandlingar.

Han pausar.

– Nu är det så längesen jag spelade så det känns inte så jobbigt. Det var värre innan när man bara rehabade och knät ändå blev värre och värre. Det är som det är. Men det var inte så här man hoppades att karriären skulle ta slut, erkänner han.

Knäskadan är komplicerad och svår att förklara. Men det var mycket som gick sönder den dagen i Tyskland 2015. Knåskålen flög ur led, la sig på sidan. smällde sönder brosk och ledband. Dessutom har han knäskålssenor som är halvt av. Men det visste han inte då. Och eftersom han fortsatte spela har skadan bara blivit värre.

– Jag hoppas att det kommer bli bättre så jag kan leva normalt. Jag gillar att träna och kommer fortsätta träna. Men att spela padel eller tennis kan jag bara glömma.

Hur mycket känner du skadan nu?

– Jag har konstant värk. Men det vänjer man sig vid. Men att vakna om nätterna och det spränger i hela benet gör jag rätt ofta.

När tog du beslutet att karriären var över?

– Det var ingen dag då jag bestämde det. Det var ett beslut som växte fram. Min förhoppning var att operera mig den 1 oktober och vara tillbaka i spel januari-februari. Men det blev värre och värre. Och sen var jag jävligt less på att ha ont hela tiden, jag har spelat två år med smärta.

Du har ändå upplevt en hel del i din karriär. Något du kan lyfta fram?

– Hela den första säsongen jag spelade i Troja. Hela den säsongen kommer jag komma ihåg. Allt flöt bara på, jag fattade knappt vad som hände. Den säsongen var kul.

– Sen är det alla fem år utomlands, de kommer jag ha med mig hela livet utan tvekan. Speciellt de tre åren i Tyskland var fantastiskt roliga, där trivdes vi fruktansvärt bra.

Du tackar dig själv i ditt sociala inlägg för att du tog chansen att spela utomlands?

– Ja. Jag har inte pratat med så många men ibland får man frågor om hur det är att spela utanför Sverige. Speciellt från spelare i allsvenskan som inte får det att lossna riktigt, eller toppspelare i division 1. Alla som har frågat har jag svarat: Testa. Det jag har fått uppleva är så jäkla kul. Det är annorlunda än i Sverige på många sätt och vis. Framför allt är det kul att bo i nya länder och nya städer.

Vad som händer nu för Joel Johansson hänger lite i luften. Och han är förtegen om framtiden. Han och hustrun Angelica har i alla fall hunnit flytta upp till Stockholm.

– Jag ska väl klippa mig och skaffa ett jobb, skrattar han.

Något speciellt fält du är intresserad av?

– Nej... Men jag är inte sugen på att jobba inom ishockeyn. Där måste jag nog bryta helt, annars blir jag nog lite bitter. Det hade varit annorlunda om jag hade varit trött på att spela. Jag älskar hockey och kommer alltid att göra. Men jag vill inte jobba med det direkt nu efter man har tvingats att sluta. Det återstår att se vad det blir.

Du får följa småbröderna Linus och Tom nu?

– Oja! Jag ska bara hitta någonstans jag kan få in de ryska kanalerna, säger han och skrattar.

***

Fakta: Joel Johansson

Ålder: 30.

Position: Back.

Moderklubb: Troja.

Karriär: Troja (–2014), Örebro HK (2011/2012), IFK Kumla (lån, 2011/2012), Rungsted (Danmark, 2014/2015), EC Bad Nauheim (Tyskland, 2015–2017), SC Riessersee (Tyskland, 2017/2018), Storhamar (Norge, 2018/2019).

***

Joels inlägg på sociala medier i sin helhet (engelska):

”Thanks for everything,

Thanks yo my family, mum and dad who put skates on my feet when I was really young. Thank you for always supporting me and my hockey no matter where, when or how. You've been my biggest fans. And to my brothers who always stood by my side and that we forced each other to get better.

Thanks to my amazing wife Angelica, who always let me follow my dream of playing hockey, wherever we have been in the world. For that, along many other reasons, I will always love you.

Thanks to Jerry Andersson who has been a mentor to me through all of my career, and a big reason why I could work with what I loved the most.

Thanks to all my teammates and coaches that supported me during my career. You guys have been amazing and it has given me friends for live.

Thanks to all the teams and organisations I got to represent, it was an honor!

Thanks to all the players I've played against, some of you are idiots but probably good guys outside the rink.

Thanks to myself for having the courage to play outside of Sweden. It was the best decision I ever made in my career, and it really made me grow as a person both on and off the ice.

Thanks to everyone who had anything to do with my hockey career, it might not have been spectacular or have made me a star in any way, but it was mine, and I wouldn't have changed it for anything in the world.

As you probably understad I am forced to quit playing hockey because of a knee injury that makes it impossible for me to continue.

I will always carry hockey with me, along with all the amazing countries, cities and people that I got to know. Thank you!

Not a new adventure for me and Angelica starts in Stockholm and it's about time that I try to get a "real job".

/#29”