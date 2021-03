”Ett sjutusans resultat” - Ljungby gör 99 miljoner i vinst

Pengar rullar in som det ska, det går bra nu.

De kända orden från rapparen Petter passar förträffligt för att beskriva Ljungby kommuns bokslut för 2020.

Ökade statsbidrag, medvind på börsen och nämnder som lyckats ovanligt bra med att hålla i sina pengapåsar ger ett rejält positivt resultat för 2020.

Hela 99 miljoner kronor.

Det ger behagliga ringar på vattnet i form av en mycket bra likviditet. Den innebär i sin tur att kommunen troligtvis inte kommer att behöva låna till investeringar 2021. Kommunen klarar dessutom att uppfylla sina fyra finansiella mål, med undantag på att det saknas en ynka procent för att helt uppnå målet om självfinansiering av investeringar.

Det finansiella mål som oftast kommer på tal är det om att resultatet ska motsvara minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 2020 nådde Ljungby till 5,7 procent, liksom många andra kommuner i landet.

– Det känns bra i magen. Jag trodde inte att det skulle bli ett så bra resultat. Jag hoppas att alla i verksamheten känner sig delaktiga i det, säger kommunalrådet Lars-Ove Johansson (C).

I bokslutet finns det dock ett underskott för nämnderna med åtta miljoner kronor, men det beror på en teknikalitet inom tekniska nämnden. Ägandet av vägen Söderleden tas, som tidigare överenskommet, över av Trafikverket. Det värde som vägen varit bokfört till ska plockas bort, och det innebär ett minus på 32 miljoner. Om Söderleden undantas uträkningen gör nämnderna ett sammanlagt överskott på 24 miljoner kronor.

Bästa resultatet står socialnämnden för med sina cirka 14 miljoner kronor, därefter följer kommunstyrelsen med sju miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden med två miljoner samt miljö- och byggnämnden en miljon och det samma för barn- och utbildningsnämnden.

Tekniska nämnden gör ett underskott på 34 miljoner kronor, och utöver Söderleden ligger förlusterna hos kostavdelningen och renhållningsavdelningen.

Låneskulden ökade under 2020 från 663 till 721,5 miljoner kronor efter att det gjorts en upplåning under våren, och en amortering under hösten.

– Den gjorde vi eftersom vi såg att vi hade en så bra likviditet, säger Magnus Johansson som är ekonomichef i Ljungby kommun.

– Vid årsskiftet hade vi en likviditet på 260 miljoner och det är väldigt bra, den bästa siffran på tio år. Och troligtvis behöver vi inte göra någon upplåning i år trots hög investeringsnivå.

Det kanske främsta skälet till kommunens nu så goda ekonomi, även om politikerna gärna vill framhäva verksamhetens återhållsamhet, är den framgång som nåtts på börsen. Kommunens pensionssparande har år efter år genererat stora tillskott, genom att miljonerna som överstiger det som behövs för att täcka pensionsskulden skummats av med jämna mellanrum.

184 miljoner kronor har det gett under de senaste tre åren.

Och kommunalråden är naturligtvis nöjda över resultatet.

– Det jag vill lyfta fram är arbetet i verksamheten och att driftresultatet, trots corona, är bättre än väntat. Det innebär också att vi kan höja blicken och inte bara ha fokus på driftsbudgeten som vi måste när verksamheten går back, säger Magnus Gunnarsson (M).

Kan ni garantera att kvalitén bibehålls när nämnderna ”sparar in” genom att inte använda alla sina pengar?

– Att garantera är svårt, men det vi ser i mätningar, så som Kommunens kvalité i korthet, så får exempelvis socialen som hämtat in ett stort underskott ändå gott betyg, säger Magnus Gunnarsson.

Han säger sig dock vara medveten att det kan finnas en corona-effekt som påverkar resultatet positivt, genom att all verksamhet inte kunnat bedrivas fullt ut.

– När pandemin väl släpper har vi en skuld av genomförande med oss, så som för kompetensutveckling.

Anne Karlsson (S) som är oppositionsråd menar att det är viktigt att se till att verksamheten behåller sin kvalité och att socialnämnden som vänt sin mycket negativa ekonomiska trend, genom att bland annat säga upp 100 personer, får möjligheten att arbeta förebyggande och främjande.

Hon ser regeringen med dess samarbetspartier som en viktig pusselbit i kommunens goda ekonomi.

– Vi har en ansvarsfull regering som delat ut statsbidrag och det är till stor del därför det gått så bra, menar hon något som Gunnarsson givetvis inte håller med om.

Samtidigt reflekterar Gunnarsson över sitt eget och kollegornas nästan försynta konstaterande att kommunen gör sitt bästa resultat någonsin.

– Vi är så småländskt försiktiga, i Kronoberg särskilt. Gör vi ett bra resultat, det bästa någonsin, och så sitter vi här och säger att vi ska vara försiktiga. Det ska vi vara och vi har stora utmaningar framför oss. Men de som är ute i verksamheten ska verkligen slå sig för bröstet, vara stolta och visa det. Lite småländsk oblyghet ute i förvaltningarna tycker jag är högst befogat!