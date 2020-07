Få nya covid-19-fall i länet

Efter det siffror som Region Kronoberg redovisade på torsdagen fortsätter det att vara ganska lugnt med sjukdomen. I länet vårdas nu bara åtta covid-19-smittade på sjukhus, varav två på intensivvårdsavdelning.

Det sammanlagda antalet dödsoffer i covid-19 i länet är 97.

Dödssiffrorna för regionen totalt sett är under den senaste veckan till och med under genomsnittet för motsvarande veckor under de fem senaste åren.

Vid testningarna har det under den senaste konstaterats ett nytt fall i Markaryd, två i Ljungby och fyra i Älmhult.