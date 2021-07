Färre bedrägerier – Kronoberg minskar mer är rikssnittet

Enligt ett pressmeddelande från försäkringsbolaget IF så minskar de anmälda bedrägerier i Kronoberg. Kronobergs län tillhör Polisregion Syd och under årets första sex månader anmäldes 15 procent färre i bedrägerier i regionen än vid samma period i fjol. Det innebär en större minskning än rikssnittet på endast 11 procent under samma tid.

De bedrägerier som minskar är identitetsstölder och framförallt kortbedrägerier. Däremot ökar andra typer av bedrägerier som annons- och fakturabedrägerier samt genom så kallad social manipulation. Under detta årets första sex månader anmäldes 53 procent fler annonsbedrägerier än förra året.

Det som avses med annonsbedrägeri är att genom vilseledning få någon att köpa en vara eller tjänst via annons. Den utsatte betalar men varan uteblir. Fakturabedrägeri innebär att det skickas en faktura som är felaktigt eller avser en vara eller tjänst som personen eller företaget inte har beställt. Det är förekommande vid telefonförsäljning när någon luras att ingå ett avtal som den inte vill eller förstår innebörden av.

Att begå bedrägeri genom sociala manipulation innebär att personen exempelvis luras att tro att det är en närstående som behöver hjälp med pengar. Det kan ske till exempel genom sociala medier där ett konto kan ha hackats och gärningsmannen kontaktar personer och ber om hjälp.

Smålänningen har tidigare rapporterat om en kvinna i 80-årsåldern från Älmhult som utsattes för ett bedrägeri på Facebook. 80-åringen lurades att föra över pengar och blev av med en betydande summa.

Många svenskar utsatta

Trots minskningen så det är relativt många svenskar som blivit utsatta. I Brås stora enkätundersökning från 2020 svarade ungefär 400 000 svenskar att de utsatts för bedrägeri. Det motsvarar drygt fem procent. I Polisregion Syd angav 5,9 procent att de blivit utsatta, vilket är en aning högre än snittet nationellt.

Alla bedrägerier anmäls inte

Även om trenden är att bedrägerierna minskar så rapporterade Smålänningen nyligen om en annan rapport från BRÅ. Den rapporten byggde på personer som uppgav om de utsatts för brott. Enligt polisen minskar dock antalet polisanmälningar i många delar av länet. Hans Sjöberg, kommunpolis i Ljungby förklarade tidigare för Smålänningen att ett brott som bedrägeri kanske inte alltid anmäls i fall det rör sig som ett misslyckat försök.

IF skriver också i pressmeddelandet att statistiken kan behöva tas med en nypa salt då ett ärande kan innefatta många anmälningar. Varje transaktion eller faktura kan anmälas i separat anmälan vilket kan ge en lite osäker bild om det rör sig om ett fall med många händelser.

Ökat antal under pandemin

I pressmeddelande förklarar Jenny Rudslätt, skadechef på If att antalet bedrägerier ökat under pandemi och att en förklaring kan vara den snabba digitaliseringen.

– Den tekniska utvecklingen har öppnat för nya möjligheter att begå brott. I takt med ökad internetanvändning, till exempel mer e-handel, har tjuvarna blivit mer aktiva på nätet – de har också ställt om till det digitala. Under corona har vi sett en särskilt stor ökning av bedrägerier mot äldre personer, säger hon.

Jenny förklarar att det går att minska riskerna för att bli utsatt men att det viktigt att vara försiktig vid e-handel.

– Var försiktig med hur du lämnar ut ditt personnummer och kreditkortsnummer. Använd inte samma id och lösenord om du är inne på olika webbshoppar och välj hellre fakturabetalning före förskottsbetalning med kreditkort när du handlar på nätet. Tänk också på att virusskydda din dator och undvik att klicka på länkar från okänd avsändare, säger hon.