Fattigaste månaden snart slut: Hur mår din ekonomi?

Nu är nästan januari 2021 till ända. Årets fattigaste månad, sägs det vara och många håller nog med.

För en del har det säkert varit lite knapert. Hur är det med din egen ekonomi? Känns den stabil och bra eller är det svårt att få den att gå ihop? Blev köplusten lite för stor under Black Week eller inför julen eller har du skulder sedan länge? Kanske är det i så fall dags för lite ekonomisk rådgivning. Det kan du få hjälp med från din kommun.

I socialtjänstlagen anges att kommunerna ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Det finns inga krav på hur mycket rådgivning som ska erbjudas kommuninvånarna. Det finns dock rekommendationer, till exempel om hur lång tid som är rimligt att en person ska behöva vänta från första kontakt till första rådgivningstillfälle. En del kommuner har egna rådgivare anställda medan andra kommuner istället väljer att köpa tjänsten av en kommun i närområdet. Budget- och skuldrådgivningen inom kommunens regi är kostnadsfri för de rådsökande till skillnad den rådgivning som säljs av olika företag som nu börjar poppa upp och göra reklam för sina tjänster. Utan att nämna några företagsnamn kan vi säga att vi inte tycker att det känns moraliskt försvarbart att personer som redan är skuldsatta ska luras till att betala för en tjänst som redan finns att få helt kostnadsfri.

Att prata om sin egen privatekonomi kan vara väldigt känsligt för många. Precis som att få av oss är villiga att avslöja vilket parti vi röstar på är många människor ovilliga att berätta har mycket man tjänar. Ännu mindre vill man avslöja om man har en dålig ekonomi med skuldsättning. Många skäms över sin dåliga ekonomi och kämpar ofta med sin skuldsättning i tysthet. Statistik från Kronofogden visar att under 2019 hade 669 personer i Ljungby kommun en eller flera skulder hos Kronofogden.

Den totala skuldsumman för dessa skulder var 185 128 503 kronor. I statistiken syns också att det under 2019 var 451 barn i Ljungby kommun som levde med minst en skuldsatt förälder. Då tillkommer dessutom alla andra skulder, till exempel de som finns hos olika inkassobolag. Det är många människor som mår psykiskt dåligt av sin ekonomiska situation. Det är mycket oro och ångest över hur man ska klara sig. Detta kan ibland påverka även det fysiska måendet.

Dålig ekonomi och skuldsättning förknippas oftast med slarvighet, slöseri och obetänksamhet. Visst träffar vi personer som inte kan skylla bristen på pengar eller skulderna hos kronofogden på någon annan än sig själv, men vi träffar lika ofta människor som hamnat i ekonomisk knipa av andra orsaker.

Arbetslöshet, skilsmässa, missbruk, dödsfall, sjukdom – listan kan göras lång på anledningar som kan skapa ekonomiska problem. Vi får inte luras till att tro att en låg inkomst automatiskt betyder skuldsättning. Det är inte storleken på inkomsten som avgör om du har en stabil ekonomi eller ej. Det handlar fortfarande om att anpassa sina utgifter efter sina inkomster.

En budget- och skuldrådgivare har tystnadsplikt och allt arbete sker på den enskilde personens eget initiativ. Ibland blir vi kontaktade av personer som bara vill att vi ska ta över och lösa deras problem.

De vill att någon annan ska göra jobbet, men så jobbar inte vi i vår verksamhet. Det skulle inte bli hållbart för personen i fråga. Rådgivningen som vi ger är hjälp till självhjälp. Vi kan hjälpa till med att göra en kartläggning av din ekonomi och i samband med det lägga upp en budget. Det är så mycket enklare att göra justeringar i en ekonomi som ännu inte drabbats av skuldsättning. Om du har skulder kan vi hjälpa till att kartlägga dina skulder och förklara vilka alternativ som kan finns för att hantera just din skuldsituation. Vi kan hjälpa till med att kontakta fordringsägare och försökas förhandla fram betalningslösningar. Vissa rådsökande behöver bara kontakt med budget- och skuldrådgivningen vid ett enda tillfälle. Kanske räcker det att de får bekräftelse på att de faktiskt är på rätt spår. De vill ha någon att bolla sina tankar med. Andra personer behöver en längre handlingsplan och regelbundna träffar under längre tid.

Har du skulder som hängt med under längre tid? Har du slutat att skuldsätta dig på nytt? Har du redan försökt att få pengar över till att återbetala dina skulder genom att till exempel skära ner på dina utgifter, förhandlat om avbetalningsplaner med dina fordringsägare och ansökt om samlingslån på banken, men ändå inte lyckats bli skuldfri? Då kanske skuldsanering skulle kunna vara ett alternativ för dig. Skuldsanering handlar om att bli ekonomiskt rehabiliterad och helt eller delvis skuldfri. Det är Kronofogden som behandlar ansökningar och tar beslut om skuldsanering. Man kan enkelt ansöka själv via Kronofogdens e-tjänst, men budget- och skuldrådgivaren i din kommun hjälper gärna till med att fylla i ansökan tillsammans med dig. Rådgivaren har kunskap om vad som är viktigt att ha med i sin ansökan. Rådgivaren kan också hjälpa dig med råd och stöd för att hitta balans i din ekonomi innan ansökan skickas in för att förhindra ny skuldsättning efter saneringens slut. Om du en gång har fått en skuldsanering beviljad är det oerhört svårt att få en ny beviljad vid senare tillfälle. En skuldsanering håller på under fem år så det är ingen quick fix, men det är en fantastisk chans till en skuldfri nystart i livet.

Några enkla råd för att få en bra ekonomi:

 Skilj på behov och önskemål.

 Dina utgifter får inte vara större än dina inkomster.

 Undvik att skuldsätta dig. Lär dig att spara pengar till oväntade utgifter och till saker du önskar köpa.

 Ta hjälp så fort du märker att pengarna inte räcker.

Ha det gott,

Anneli och Jessika på Konsument Ljungby