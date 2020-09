Fem frågor till Roger Forsberg: ”Vi är förväntansfulla”

1) Vad har du för förväntningar på säsongen?

– Vi är förväntansfulla på det här laget med ett nytt spännande bygge av unga spelare. Vi har lyckats spela en lite annan typ av hockey med de här fartfyllda spelarna. Så mina förväntningar på laget är både höga och stora. Vi har tillsammans pratat om hur vi ska uppträda och vad vi ska stå för och jag tycker det ser spännande ut trots att det handlar om bitvis oprövade hockeyspelare. Före jul handlar det om att nå allettan, men som jag ser det är det kanske det tuffaste året vi ställs inför nu. Serien har många bra lag med Karlskrona som kom in, Vimmerby, Tranås och Kallinge. Halmstad kommer vara bra i år igen, Hanhals blir bättre och Kalmar är lite av en dark horse. Det är en tuff serie.

2) Hur skiljer sig säsongens Troja mot förra säsongens?

– Jag tycker att vi har lite kvickare spelare att disponera i år. Vi var inte ett långsamt lag förra året men nu har vi lite mer rapphet, det är lite ungdomligare och lite frejdigare. Sen har vi fått in en del skickliga spelare som är bra med puck, som Emanuelsson och Bjurström. Backsidan är stabil, om man säger så och det har vi bibehållit från förra säsongen. Vi kommer få se ett frejdigare lag.

3) Vilken ishockeyklyscha vill du inte använda den här säsongen?

– Vi ska sluta säga att vi möter lag som parkerar bussen. Vi ska vända på det. Vi ska luckra upp sådana lag och sluta använda de termerna. Vi ska inte acceptera att lag parkerar bussen mot oss.

4) Hur ser du på hockeyettans nya upplägg. Bland annat blir det inga möten mot allsvenska lag och det finns endast en plats till allsvenskan?

– Personligen tyckte jag det var tillräckligt svårt när två lag hade chansen att gå upp. Så det är tråkigt. Det finns kanske 15-20 lag som har potentiell möjlighet att gå upp till allsvenskan. Alla krigar hårt med sommarträning och ekonomi men nu får bara ett lag njuta, så jag tycker det är tråkigt att det blev det här utfallet. Det blir drömmar som krossas för många, för det behövs inte så mycket för att man ska bli utslagen.

5) Det är tredje säsongen du leder Troja. Har du koll på hur det brukar gå för Troja den tredje säsongen i hockeyettan?

– Ja, de brukar gå upp! Men det är en lång säsong vi ställs inför. Först ska vi till allettan men självklart är det slutliga målet att stå överst på pallen och hela tiden jobba för det. Den långsiktiga målsättningen kan inte vara något annat, men det innebär en hel del delmål på vägen.

Fakta: Troja säsongen 2020/2021

Ledare: Roger Forsberg, tränare, tredje säsongen, Johan Benker, assisterande tränare, fjärde säsongen.

Hockeyettan Södra (fjolårsplacering inom parantes): Borås HC (10), Halmstad HF (5), Hanhals IF (11), IF Troja-Ljungby (4), Kallinge-Ronneby IF (3), Kalmar HC (6), Karlskrona HK (ny), Mörrums GoIS (7), Nybro Vikings (1), Tranås AIF (4), Tyringe SoSS (12), Vimmerby HC (8).

Nyförvärv: Anton Hjalmarsson, målvakt, Alvesta, Tim Bothén, back, Halmstad, Måns Hansson, back, EK Zell am See, Alexander Bjurström, forward, Almtuna, Jesper Emanuelsson, forward, Mölndal, Victor Gagic, forward, Halmstad.

Spelarförluster: Anton Svensson, målvakt, KH Torun, Alexander Edström, back, Herlev Eagles, Carl Ernstig, back, Kristianstad, Jonatan Nielsen, back, Rødovre Mighty Bulls, Mattias Elfström, forward, Hanhals, Sebastian Hansson, forward, Boden, Mattias Åkesson, forward, Herlev Eagles, Oscar Öhman, forward, Kristianstad.

Försäsongen: 25/9 Tingsryd (b), 23/9 Borås (h), 20/9 Visby (h), 16/9 Kristianstad (b), 4/9 Mörrum 3–1 (h), 1/9 Kalmar 8–0 (h), 26/8 Nybro 2–1 (b), 21/8 Kristianstad 3–0 (b).