I måndags kväll fick polisen åka till småbåtshamnen i Bolmen samhälle efter att tjuvar härjat i området. Tre inbrott rapporterades då.

Under onsdagen kom ytterligare fem-sex anmälningar in från drabbade båtägare och polisen uppmanade att hålla lite extra koll. Nu har det kommit in tre anmälningar till.

– Det verkar vara bensindunkar med bensin i som tjuvarna varit ute efter, säger Nicklas Sandelius.

I nuläget har polisen ingen misstänkt för inbrotten och stölderna.