Två fritidshus utanför Markaryd har blivit utsatta för inbrott. Det ena inbrottet upptäcktes under torsdagen. Men det är misstänkt att brottet ska ha skett under föregående vecka. För att ta sig in ska tjuvarna ha brutit upp fönsterkarmen. Vid inbrottet fick tjuvarna med sig elektronikföremål, smycken och kontanter.

Natten mellan onsdag och torsdag blev ett annat fritidshus utsatt för inbrott. Under torsdagen upptäcktes inbrotten. Vid tillslaget ska tjuvarna fått med sig hemelektronik.