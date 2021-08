För sjunde året fylldes golfbanan i Lagan med retroklädda spelare och pengarekordet slogs igen

I retropjucks, garbardinbyxor, flower power-dress och kiltar begav sig 70 golfare ut på Lagans golfbana under helgens Retrogolf.

Retro gäller fullt ut både vad det gäller klädsel och klubbor. De får inte vara nyare än 1985.

Men dagen går även ut på att samla in pengar till epilepsifonden och hela 20 000 kronor kom in till den.