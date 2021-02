Förseningar i tågtrafiken i Älmhult

Enligt Trafikverket startade problemen vid 04.20-tiden. Knappt en timme senare uppgavs att personal var på plats där felet inträffat, mellan Vislanda och Diö.

Stationer som kan påverkas av händelsen är: Hyllie, Alvesta, Triangeln, Malmö C, Burlöv, Åkarp, Hjärup, Lund C, Stångby, Örtofta, Eslöv, Stehag, Höör, Tjörnarp, Sösdala, Hässleholm, Ballingslöv, Hästveda, Osby, Killeberg, Älmhult, Diö, Vislanda, Moheda, Lammhult, Stockaryd, Sävsjö, Bodafors, Nässjö C, Aneby, Tranås, Boxholm, Mjölby, Mantorp, Vikingstad, Linköping C, Linghem, Kimstad, Norrköping C, Katrineholm C, Flen, Gnesta, Mölnbo, Järna, Södertälje Syd, Flemingsberg, Huddinge, Stuvsta, Älvsjö, Årstaberg, Stockholms södra, Stockholm Central.

Enligt en prognos ska tågen gå som vanligt igen under eftermiddagen. För närmare information hänvisar Trafikverket till respektive tågbolag.