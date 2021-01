Fortfarande hög smittspridning - men en liten ljusglimt i Älmhult

Under en tid har antalet intagna på sjukhus för covid 19-relaterade besvär inom Region Kronoberg legat på drygt 60. Den siffran har varit konstant under en tid, och även på torsdagen noterades en liknande siffra, 64. Även antalet som vårdas med intensivvård är också ganska relativt konstant, för tillfället 5.

Sedan i tisdags har ytterligare tre patienter avlidit, varav två som vårdades på sjukhus.

Fram till torsdagen hade 9 880 personer i Kronobergsregionen konstaterats ha eller har haft covid 19. Omkring 75 500 analyser har gjorts.

På torsdagen presenterades också de nya siffrorna från regionen fördelade på de olika kommunerna.

Det kan konstateras att smittan nu är relativt jämnt fördelad i hela Region Kronoberg. Älmhult, som har haft höga siffror under en tid, sticker dock ut med ganska få fall. Sedan förra sammanställningen strax före nyår har 39 nya fall konstaterats i Älmhult. Under senaste veckan är det drygt två nya fall per tusen invånare, och med den siffran ligger Älmhult bäst till av regionens alla kommuner. Om en veckan kommer nya rapporter och förhoppningsvis visar de på att det inte var en tillfällig nedgång.

Markaryds kommun har 45 nya konstaterade fall - mer än vad de senaste veckorna visat.

I Ljungby rapporterades 93 nya fall. I förhållande till invånarantalet är det drygt tre nya fall per tusen invånare, vilket innebär att bara Älmhult och Tingsryd ligger bättre till.

Växjö och Alvesta har många nya fall, 537 på en dryg vecka för Växjö och 104 för Alvesta, vilket är relativt högt procentuellt sett. Men allra högst procenttal noteras faktiskt i Lessebo, som haft 74 nya fall, vilket innebär drygt åtta nya fall per tusen invånare. Det är att jämföra med de övriga kommunerna som ligger mellan 2,2 och 5,6 fall per tusen invånare.

Så här har covid 19 utvecklats per kommun sedan dagarna före nyårsafton (totalt antal konstaterade fall samt förändringen från förra rapporten för en dryg vecka sedan):

Ljungby, 1161 (+ 93

Markaryd 328 (+ 45)

Älmhult 797 (+ 39)

Växjö 5042 (+537)

Alvesta 927 (+104)

Lessebo 386 (+ 74)

Tingsryd 350 (+28)

Uppvininge 531 (+ 36)