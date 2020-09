Från världskriget till Ljungby - nu vet vi namnen på de begravda flyktingarna

Med stor säkerhet är de fyra begravda flyktingarna följande personer:

• Ilja Schaposchnikov, Ryssland, 20 år, död i december 1944.

• Jan Guzowski, Polen, 43 år, död i maj 1945.

• Johannes Einvaht, Estland, 45 år, död i juni 1945.

• Irene Molenbrink, Belgien, 23 år, död i juli 1945.

– Naturligtvis kommer vi att uppmärksamma detta framöver, säger kyrkogårdsföreståndaren Bernt Fridh. Vi skall snygga till kring gravarna på allmänna linjen och kanske kan vi sätta upp någon gemensam minnestavla eller information.

De fyra kom till Sverige som flyktingar vid slutet av andra världskriget. Tre av dem fick uppleva freden, men avled strax efteråt i Ljungby.

Alla fyra flyktingarna ligger begravda på den så kallade allmänna linjen på Skogskyrkogården i Ljungby och dessutom i gravarna bredvid varandra. På linjen begravdes personer som kanske inte hade anhöriga på platsen eller där anhöriga inte hade möjligheten att köpa gravplats eller sten. Men på linjen finns också personer som själva önskat att få bli begravda där. De avlidna tilldelades de gravar som stod på tur och de fyra flyktingarna, som avled inom loppet av ett drygt halvår, hamnade alltså bredvid varandra.

Det finns inga stenar eller andra minnesmärken men platserna där flyktingarna fick sina gravar är noterade i gravboken.

Kyrkogårdsföreståndaren Bernt Fridh i Ljungby vill att de avlidna inte skall bli bortglömda - utan att deras namn och kanske deras historia skall leva vidare. När han fick se att de begravda flyktingarna inte ens i gravboken - där alla noterats - fått sina namn upptecknade tyckte han att det var riktigt tråkigt.

I Smålänningen ställde han frågan om någon kände till vilka flyktingarna kunde vara och kanske hade information att lämna.

– Drömmen är ju att någon anhörig får reda på var sin sedan länge döda anförvant är begravd och kommer hit, sa han.

Ett par läsare och Ljungbyforskare grep sig an uppgiften oberoende av varandra. Båda kom fram till samma slutsats efter att ha forskat i olika arkiv, det vill säga de fyra nämnda flyktingarna.

Det var Helene Benedek på Ljungby kommunarkiv och Ljungbyforskaren Carl-Magnus Gripenhed som fascinerades så av de okända flyktingarna att de började gräva i arkiven. Deras forskning har tillsammans med uppgifter som stått i Smålänningen vid de aktuella döds- och begravningstillfällen gjort att det har klarnat väsentligt.

I gravboken stod bara följande: "En Beltjerska flykting", "Rysk Flykting", "Estländskt Flykting" och "Hollänsk Flykting".

Under den aktuella tiden var det bara fyra utländska medborgare som avled i Ljungby och som begravdes här. Det var en belgisk, en rysk, en estländsk och en polsk flykting.

I de tre förstnämnda fallen stämmer det exakt med vad som står i gravboken. I det fjärde fallet rör det sig alltså om en polsk flykting i stället för en holländsk, som anges i gravboken. Troligen har det vid noteringarna i boken - som möjligen gjordes i efterhand - blivit fel. Ordet polack eller polsk har tolkats som holländsk.

Även en ungersk flykting avled i Ljungby, men begravdes på mosaiska kyrkogården i Malmö.

Att det är just de fyra nämnda flyktingarna som begravts på platserna torde vara klart i synnerhet som de avled tidsmässigt nära varandra och att de därför har hamnat bredvid varandra på allmänna linjen.

Tre av de avlidna avled faktiskt så tätt som inom en sexveckorsperiod, bara ett par månader efter att andra världskriget avslutats.

Uppenbarligen var de i mycket dåligt skick, i alla fall i något fall kan man misstänka att personen kom direkt från ett koncentrationsläger.

Vad vet vi då om de fyra flyktingarna som alla gick tragiska öden till mötes i Sverige? En hel del faktiskt, nämligen att det rör sig om:

Ilja Schaposchnikov:

Kom som flykting från Ryssland. Han var född 1924 och endast 20 år gammal när han dog i Ljungby. Han avled den 22 december och jordfästes i Ljungby lasarettskapell av kyrkoherde Sandelius den 30 december. Han är noterad som inflyttad till Ljungby först i december månad, och vistades sedan en tid på en skogshuggarkurs i Kolborshult i Pjätteryd, där han drabbades av en svårartad sjukdom. Han avled efter endast några timmars vistelse på Ljungby lasarett. Dödsorsaken har uppgetts vara hjärntumör.

Jan Guzowski:

Han var född i april 1902 och kom från Zajtes i Warszawa, Polen. Hans yrke har angetts som chaufför och han var gift. Han hade bott i flyktinglägret i Strömsnäsbruk men är noterad inflyttad till Ljungby i maj 1945. Han avled redan den 28 maj 1945.

Jan Gusowski fick alltså uppleva att det blev fred efter andra världskriget och anlände till Sverige 11 maj, fyra dagar efter att freden utropats. Han avled dock redan tre veckor därefter i akut luftrörsinfektion och lunginflammation.

– Han kom, troligen med de "Vita bussarna", till Malmö från Flensburg i Tyskland. Via Lund hamnade han i Strömsnäsbruk och Ljungby, berättar Carl-Magnus Gripenhed.

Gusowski avled på Ljungby lasarett och begravningsceremoni hölls i lasarettets kapell den 5 juni av pastor Berndt Jacobsson. Han talade med utgångspunkt från bibelordet "Vi hava här ingen varaktig stad". Därefter spelades Chopins Sorgmarsch. På gravplaten på kyrkogården talade landsfiskal August Schærström och pastor Jacobsson lyste frid över griften.

Johannes Einvaht.

Johannes Einvaht var en av de tusentals estniska flyktingar som kom till Sverige mot slutet av andra världskriget. Han var född i augusti 1899 i Estland och hamnade som flykting i Sånnaböke, Stenbrohult, men är noterad som inflyttad till Ljungby i maj 1945. Han avled på Ljungby lasarett den 12 juni i hjärnhinne- och lunginflammation.

Att hans död blev känd i hemlandet visas av att man faktiskt kan hitta hans dödsannons, som vänner satt in i den estländska tidningen Teataja, den 27 juni.

I översättning står följande i annonsen:

"Efter svår sjukdom somnade till evig vila vännen

Johannes Einvaht"

Dödsdagen 12 juni 1945 i Ljungby anges men annonsen är daterad Möckeln 20 juni.

Annonsen är undertecknad "Vännerna: Ed. Olup med familj, Bernh. Seppel med familj, Al. Broos med familj, O. Täht och A.Kuusk".

Annonsen avrundas med "Ditt minne lever i evighet".

Vid samma tid kom det tusentals flyktingar från Estland till Sverige, inte minst de så kallade Estlandssvenskarna.

Lars Nordqvist i Lagan berättar att hans styvpappa Lennart Strömfelt var en av dessa flyktingar. Kanske kom Lennart samtidigt till Sverige som just den i Ljungby avlidne Johannes Einvaht - det var i alla fall vid samma tidpunkt de anlände.

– Lennart kom med båten Juhan, men det var många fartyg som kom med flyktingar vid den tiden, berättar Lars Nordqvist.

Lars Nordqvist fick mycket god kontakt med Lennart, som gift sig med Lars mamma.

– Men det var inte förrän Estland blev självständigt från Sovjet 1989 som Lennart avslöjade för mig att han kom från Estland, säger Lars Nordqvist.

Lennart fick så småningom tillbaka sina föräldragård och flyttade dit. Han avled 2011 och är begravd där.

Lennart var bara åtta år när han som flykting kom till Sverige och alltså mycket yngre än Johannes Einvaht. Möjligen kan de ha träffats i samband med flykten, men I Sverige hamnade de på olika platser. Lennart blev svensk medan Johannes bara fick uppleva några veckor i Sverige.

Irene Molenbrink

Den belgiska flyktingen Irene Molenbrink hade nyligen fyllt 23 år när hon avled på Ljungby lasarett. Hon är noterad som inflyttad till Ljungby i maj 1945 och det uppges att hon var gift. Irene är också noterad med efternamnet Meckelberghe. Hon avled den 5 juli i luftrörsinfektion och lunginflammation. Hon jordfästes i Ljungby enligt den katolska kyrkans ordning den 17 juli av pater Alain Destraits från Belgiska repatrieringskommissionen i Malmö.

Under ett par månader på försommaren 1945 fanns det ett "karantänläger" för omkring 150 belgiska kvinnor i Markaryd. Det är ingen orimlig tanke att Irene Molenbrink vistats på just detta läger, eftersom det var i bruk under den tid hon var i Sverige.

Lägret avvecklades ungefär en vecka innan Irene avled, men eftersom hon var sjuk så vistades hon förmodligen vid den tiden på lasarettet i Ljungby.

Det var i maj och juni som detta "karantänläger" var öppet i Missionskapellet och Lutherska missionshuset i Markaryd, enligt en artikel i Smålänningen.

I samma artikel, som publicerades när lägret avvecklats den 26 juni 1945, nämns att det fanns kvinnor som på lägret som gått upp 20 kilo i vikt under de två månader de vistats där. De hade uppenbarligen varit hårt märkta av kriget - och kanske vistelser i koncentrationsläger - när de vid krigsslutet kom till Markaryd.

I artikeln i Smålänningen står bland annat "De före detta politiska fångarna skola nu återvända till sitt fria land, som de inte sett på åratal".

Artikeln berättar också att de belgiska kvinnorna fått många vänner i Markaryd under de veckor de vistats där.

Vid avfärden från Markaryd var det, enligt artikeln "sorg och heta avskedstaganden på sydländskt maner vid avskedet från Markaryds bangård, där flera hundra ortsbor infunnit sig."

Artikeln berättar också att "särskilt de unga männen från köpingen och bygden syntes betryckta, då de mörka skönheterna nu för alltid lämnade dem".

Men för Irene Molenbrink blev det ingen hemresa. Hon slutade sina dagar i Ljungby en vecka senare och fick också sin grav där.

Drömmen om att en eller annan anhörig skall hitta till Ljungby för sin anförvants grav kan leva vidare - eftersom vi nu känner till betydligt mer än tidigare.

Det är 75 år sedan flyktingarna kom till Sverige. Kanske finns det någon som känner igen namnen eller kan berätta något annat om de olika flyktingläger som upprättades? Någon vet kanske mer om "karantänlägret" för belgiska kvinnor i Markaryd, flyktinglägren i Strömsnäsbruk eller Sånnaböke eller skogshuggarkursen i Kolborshult. Hör gärna av er och berätta mera i så fall.