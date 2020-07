Franska toner på Gamla Torg - en sommarkväll med Edith Piafs liv

"Berättelser och musik i sommarkväll" på Gamla Torg i Ljungby är en tradition sedan åtskilliga år. På måndagskvällar bjuds det på gratisföreställningar från scenen bakom Gästgivaregården, och detta har inte cornaviruset lyckats sätta stopp för i år heller.

Måndagen bjöd på "franskt så in i Norden" från scenen och en sommarkväll av bästa märke. Det var fullsatt innanför avspärrningarna - biljetterna till gratisföreställningen var slut sedan flera veckor. Under coronatiden är det ju inte tillåtet med mer än 50 personer på evenemang, och arrangörerna har därför spärrat av ett stort område runt scenen så att publiken får plats med gott avstånd.

Men omgivningarna på Gamla Torg är stora och högtalarsystemet gott så det var betydligt fler än de 50 som hade biljett som kunde njuta av de franska tonerna i sommarkvällen.

Det var en trio från Bolmsö som skapade trivsamheten. Irene Olofsson berättade om Edith Piafs liv och leverne och sjöng många av hennes kända sånger med sedvanlig kraft och energi.

Frankrike har hon länge varit intresserad av men Edith Piaf kom in i hennes liv bra för några år sedan.

- Det var Mats Öberg i Bolmsö Old Stars som fick in mig på den banan, sa hon.

Och nu går hon själv under epitetet Bolmsös egen Edith Piaf.

Bolmsö Old Stars gjorde på måndagskvällen come back efter coronaavbrottet - och nu droppar en del arrangemang in igen - än så länge dock med begränsat publikantal.

Mats Öberg på dragspel och Inge Palm på klarinett utgör - sedan Nico Fleuren flyttat till Holland - den lilla varianten av Bolmsö Old Stars - med tillägget Light. Det finns också en kvartett - Big Band - av samma grupp. Trion med Irene Olofsson som sångerska lär också få fler engagemang efter måndagskvällens föreställning i Ljungby.

Av Berättelser och musik i sommarkväll återstår två föreställningar. Nästa måndag berättar Zolihan Ismailov och Meja Ohlsson Rodriguez - som båda kommer från på Kulturskolan - historier från värdens alla hörn. Den 17 augusti blir det så en berättarkavalkad där några av de berättare som vi lärt känna från Berättarnätet Kronobergs första 30 år åter intar scenen. Det är Mikael Thomasson, Siw Svensson, Pelle Olsson, Bengt-Göran Söderlind, Monika Eriksson och Meg Nömgård som tar hand om mikrofonen då.