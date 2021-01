Glädjebesked för Troja efter kommunens beslut: ”Gör att vi kan hålla oss på rätt sida strecket”

Under kultur- och fritidsnämndens möte under onsdagen togs beslut om Trojas hyra av Ljungby arena för år 2020. Hyran som vanligtvis ligger på 695 000 kronor per år kommer att halveras till 347 500 kronor.

Något som underlättar klubbens ekonomi avsevärt.

– Jag är jätteglad, Det är en så pass betydande summa som gör att vi kan hålla oss på rätt sida strecket. Vi har haft en mycket bra dialog med kommunen och har fått en bra lösning. Vi är oerhört tacksamma och nöjda, säger Trojas ordförande Arto Lassila.

Troja har bett om att få skjuta på hyresinbetalningarna under året eftersom det har varit ovisst med ekonomin och statliga stöd. Klubben har dessutom inte kunnat nyttja arenan som vanligt eftersom damer, juniorer och ungdomar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte har fått träna inomhus under pågående pandemi.

– Vi har velat göra rätt för oss, men vi har velat ha någon form av hyresreducering eftersom nyttjandegraden har varit så liten. Det här är jättebra.

Ni finns inte med på listan av föreningar som får coronastöd av kommunen, är det för att ni får stöd med hyran i stället?

– Ja, vi valde att inte söka stöd i det fallet utan det här blir vårt coronastöd.

Hur ser det ut ekonomiskt annars?

– Vi kan säga att tack vare sådana här saker gör att vi har ganska bra koll och vet att vi kommer att klara säsongen. Vi har till och med tänkt att gå ganska långt i serien även om det har varit lite knackigt det senaste. Vi har försökt ta budget och höjd för att vi ska gå långt och ändå landa över ytan när säsongen är slut.

Eftersom det bara är a-laget som har varit i seriespel på ett bra tag har kostnaderna minskat för Troja.

– Det är ingenting vi har velat tjäna på, men kostnader för bussresor har inte funnits och det har hjälpt till. De uteblivna kostnaderna har gjort att vi har kunnat hålla den ekonomiska linan.

Har ni budgeterat med noll publik resten av säsongen?

– Vi tror inte på någon publik den här säsongen. Vi räknar inte med det och om det skulle lätta så blir det 50 personer och det gör varken till eller från. Det handlar om några tusenlappar.

Trots en tuff säsong tycker Trojas ordförande att man har lärt sig mycket under förra året, både med ekonomin och ett bättre samarbete.

– Vi har lärt ss att när man vänder på myntet finns en annan sida. Vi har sett över omkostnadsbitar, som vi har blivit bättre på. En annan viktig sak är att vi har lärt oss att jobba mer tillsammans mellan styrelsen och anställda. Sedan har våra fans varit fantastiska och köpt soffbiljetter, halva potten och Red Stallions hade en insamling. Det är allas insatser som gör att vi känner oss trygga. Vi har lärt oss att jobba tillsammans och det är positivt, säger Arto Lassila.

Kultur- och fritidsnämnden tycker att det är viktigt att stötta Troja när klubben har haft det tufft ekonomiskt.

– Troja-Ljungby är Ljungbys största förening. De är viktiga för Ljungby och ett ansikte utåt.

– De har haft det tufft med att få ställa in och ställa om ett antal gånger. Vissa perioder har de varit tvungna att stänga ner helt och haft stora intäktsförluster.

– Liksom det varit viktigt för företag att få reducerade hyror genom tekniska tycker vi att det är viktigt att hjälpa Troja som hyr av kommunen på årsbasis, säger Ulla Hansson (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande.