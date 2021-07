Gunnar byggde sin egen kista och blåste liv i en tradition i bygden

Byasnickaren Gunnar Jönsson i Odensjö bestämde sig för att göra det han tänkt på så länge. Att bygga sin egen kista. Men det han då inte visste var att det skulle blåsa liv i en gammal tradition i bygden.

Om detta och mer därtill finns det nu ett avsnitt av i Hembygdspodden som Ola Hemström driver tillsammans med Jenny Svensgård.

I avsnittets början hörs ljud i form av en vagn som drar fram på en grusväg. Snart hörs Ola Hemströms och Jenny Svensgårds röster, de är på väg att öppna en dörr till ett gammalt hönshus hos Jenny.

Innanför dörren står det två lik-kistor på varandra i det trånga utrymmet. De är i ljus furu med sex handtag och spiken är gjord av koppar.

Faktum är att Jenny själv en dag kommer att ligga i en av dem och hennes man Hans i den andra. Men självklart hoppas hon att det dröjer ett bra tag tills dess.

För när de båda fick höra talas om att byasnickaren Gunnar Jönsson gjort såväl en kista till sig själv och senare till sina barn, då såg de det vackra i det.

Jenny berättar att hon tycker att det känns fint att begravas i en kista som är gjord av byasnickaren, av träd som vuxit i trakten.

– Men min pappa vill inte att jag ska prata om det, säger Jenny.

I övrigt menar hon att yngre människor har reagerat på ett bättre sätt än de äldre när hon berättat om de båda kistorna. Hon funderar även på att måla dem i mönster som på äldre bonadsmålningar.

Ola kände det samma och att hans far som nyligen avlidit fick också en kista, snickrad av Gunnar Jönsson som kände hans far väl.

– Den var vacker, säger Ola och Jenny håller med.

Snart befinner de båda sig hos byasnickaren.

Det hörs ljud av en hyvel som dras över träet och Ola ställer frågan om hur det började och Gunnar Jönsson börjar berätta.

– Jag tänkte i många år men främst de senare åren om ifall jag skulle göra en egen kista, säger Gunnar.

Han berättar att han pratade med två begravningsentreprenörer som sa att det var fritt fram för honom att göra det.

Sagt och gjort och Gunnar satte i gång.

– Eva, (Gunnars dotter), kom som vanligt och visslade och trallade. Hon sa: ”Vad gör du farsan?” Jag svarade att jag gör en kista...

Eva hade tyckt att de hade kistor så det räckte och då fick Gunnar förklara att det var hans egen kista han snickrade på.

– Hon blev ganska tyst och drog sig tillbaka lite. Sedan sa hon: ”Du är väl inte benägen”.

Gunnars svar till dottern Eva var: ”Jag vill leva så länge det är möjligt, men man ska alltid vara beredd”.

Gunnar skrattar till när han berättar.

Dottern är på plats och förklarar att hon är ganska vän med döden, både genom sitt jobb och privat.

Men hennes pappas ord gav henne en insikt i att han faktiskt också skulle dö en gång.

Eva berättar att hon vände sig om och fällde en tår men tyckte själv – att där kunde hon ju inte stå och lipa om hennes pappa var så tuff att han stod där och gjorde sin egen kista.

Efter det kom den naturliga frågan om inte han kunde göra hennes också...

– Vill du det, svarade Gunnar.

– Ja, jag vill det, sa Eva.

– Ja, jag har bräder över, så då gör jag det, då säger vi det, sa Gunnar.

Eva berättar att det kändes som om hennes pappa faktiskt blev glad över äran.

När Evas syster fick veta om kistorna blev följden att även hon beställde en kista till både sig själv och sin man.

Kistorna står nu uppe på dotterns ”ränne”, det vill säga på övervåningen i ladan.

I stunden då podden spelas in står Ola Hemström framför den kista som hans far ska begravas i. En enkel kista i furu med vackra handtag och sex fötter. Det är Ola själv som velat att byasnickaren Gunnar ska göra hans fars kista, som där och då står klar. Gunnar var också god vän med Olas far.

– Hur kändes det att få det uppdraget, frågar Ola.

– Det är hedrande men inget nöjesjobb. Man får tid att fundera på mycket, som på Stig nu som ska ha denna. Det blir mycket funderingar, svarar Gunnar.

I denna intervju går det att höra hur de tre på plats kommer allt närmre varandra i samtalen. De går på djupet, även om de också kan skratta ibland.

Ola frågar Gunnar om vad han tänker kring sin egen död och efter en stunds tystnad svarar Gunnar.

– Man ska alltid vara beredd men man ska inte vara rädd, svarar Gunnar.

Han fortsätter att berätta om ett samtal han haft med en jämngammal man som är borta nu.

– Han var så nära döden som man kunde komma och det var genom en drunkningsolycka. Men han sa till mig; ”Du ska inte vara rädd, det finns ingenting som känns så skönt, så lugnt och så fint som att få dö”.

Gunnar berättar också om att ”de gamle sa att man skulle vara vän med döden”.

Han fortsätter; ”Det är väl den största rättvisan som finns. Det är slutet, det finns ingen som kommer undan.”

– Vetenskapen säger att man går bort lika omedveten som man kommer till världen.

Där står Ola Hemström, framför sin far Stig Hemströms nyss färdigbyggda kista.

Han berömmer den och förklarar för Gunnar hur vacker han tycker att den är.

– Den har den färgen och det mönstret av naturen som ingen människa kan få fram, säger Gunnar.

Han vet vad han själv vill och berättar om dagens kistor som kan vara väldigt vackra, men också dyra – vilket han inte förstår att de måste vara.

– Det är ju egentligen bara en plastfilt på en spånskiva till de flesta kistorna. Och det var så jag svarade Eva när jag började – att jag vill inte ligga i en plastlåda.

– Det anstår inte en snickare att ligga i en plastlåda menar du, säger Ola Hemström och de båda skrattar gott.

Det nästan en timme långa intressanta avsnittet om byasnickaren Gunnar Jönsson i Odensjö innehåller långt mycket mer.

Tankarna om livet och om döden dryftas liksom Gunnar förklarar hur han tänker i själva byggprocessen av en kista. Vad som är utmanande och hur arbetet går till rent praktiskt.

Hela avsnittet finns att höra i Hembygdspodden.