Han återvänder alltid till Bolmen - Anders Refn gjorde stor succé med senaste filmen

Den märkliga sommaren 2020 är inget undantag. Vistelsen i Bolmen var självklar för Anders Refn.

– Jag har varit här i stort sett varenda sommar i hela mitt liv, säger han. Det var möjligen någon sommar jag inte kunde komma loss på grund av att vi filmade.

Många gånger har även nyår firats i Bolmen, i det fantastiska hus som hans morfar byggde och som samlat kulturpersonligheter i generationer. I Anders Refns släkt har det funnits många sådana som lyckats inom kulturens olika sektorer.

Pappan Helge Refn var konstnär och blev ett mycket välkänt namn inom teatervärlden.

– Det var så många som kände honom. När jag var ung tyckte jag att det var lite jobbigt att när folk förstod att jag var hans son så skulle alla prata om honom, säger Anders.

Till skillnad från pappa Helge - vars plats var på teatrarna - så valde Anders filmbranschen.

– Men först var det jazzmusik jag ville syssla med, berättar Anders. Men snart förstod jag att det var så många andra som var bättre på det än jag så det blev filmen.

Inom filmbranschen har Anders Refn blivit ett mycket stort namn. I mer än 50 år har han varit med om att sätta dansk film på världskartan. Sex långfilmer har han hittills regisserat och två tv-serier. Men som klippare har han medverkat i 120 filmer. Bland annat är det han som har klippt filmer som "Breaking the Waves", "Dancer in the Dark" och "Populärmusik från Vittula". Till detta kommer att han skrivit många manus, varit regiassistent och jobbat med det mesta inom filmen. Han har också medverkat i olika funktioner med Lars von Triers filmer, filmat på många håll i världen och varit med om att lansera filmer på festivaler.

Så sent som i år har hans senaste film, "De förbannade åren", gjort stor succé, och innan coronapandemin slog till och lamslog nästan allt hade 400 000 personer sett filmen på bio i Danmark. Nu i höst startar inspelningen med uppföljaren, som liksom den första handlar om Danmark under den tyska ockupationen under andra världskriget.

Anders Refn har precis återvänt till Köpenhamn för att inleda arbetet med den nya filmen. Och sommaren har som vanligt tillbringats på Nilsvallen i Bolmen.

Huset är döpt efter häradshövdingen Nils Munck af Rosenschiöld i Ljungby, som lät uppföra det 1910. Därefter har det, tillsammans med de två öarna Ljungö och Mittö, varit i familjens ägo.

Anders Refn har så många minnen från somrarna i Bolmen, inte minst från barn- och ungdomstiden.

- På somrarna jobbade jag på "Såget" här i Bolmen och bar bräder och träffade många Bolmenbor. Vi barn spelade fotboll mot barn på sommarkollot här intill. Naturligtvis minns jag Erik Skomakare här borta. Han var handikappad och var skomakare men kunde hjälpa oss med allt. Jag vet till exempel att mina föräldrar skickade bort mig till honom när jag behövde klippa håret.

Nils Munch af Roseschöld var Anders Refns morfar. Även Nils son Lars Munch af Rosenschöld blev häradshövding i Ljungby, medan Nils dotter Ingegerd träffade den danske teatermannen Helge Refn, och flyttade till Danmark.

Helge Refn studerade måleri i London och Paris och blev en stor Frankrikevän. Fortfarande minns Bolmenbor att han alltid körde omkring i sin älskade Citroen när han var hemma på besök.

Helge blev mycket berömd för sina scenografier på teatrar världen över. I Sverige arbetade han bland annat som scenograf på Riksteaterns uppsättning av Pär Lagerkvists "Mannen utan själ" 1938 och "Don Carlos" på Kungliga Teatern i Stockholm 1956. Han ritade och målade även kläderna i uppsättningarna.

Helge Refn avled 1985.

– Han dog faktiskt på teatern Pappa hade varit framme och lyckönskat någon. Precis när han sagt "Till lykke" föll han död ner, berättar Anders.

Anders bror Peter ägnade sig också åt film i Danmark. Han var biografdirektör för Grand och var med om att lansera många filmer i Danmark, inte minst franska sådana. Likt sin far älskade han Frankrike och knöt många kontakter på bland annat filmfestivalen i Cannes.

Peter är, precis som pappan, begravd på Angelstads kyrkogård.

Anders Refn tillhörde, liksom till exempel Bille August, den nya generationen av danska filmare som utbildades efter att den danska filmbranschen omdanats på 60-talet.

Anders fick göra sin första långfilm som regissör och manusförfattare 1976. Det var kriminaldramat "Snuten som rensade upp" som den hette i Sverige, eller "Strømer" som titeln var i hemlandet. 1978 kom "Släkten" efter Gustav Wieds roman. Senare regisserade han också "Svart höst", som även den byggde på en roman av Wied.

1985 regisserade Anders Refn "De flygande djävlarna" - om en cirkustrapetsfamilj med samma namn och vars ledare hade drömmen om det optimala numret, den fyrdubbla saltomortalen. Filmen blev femfaldigt prisbelönad på den danska filmgalan Robert, bland annat för det årets danska spelfilm och bästa klippning. Men filmen blev ingen publikscuucé.

Anders Refn fick dock uppskattning fick uppskattning från annat håll.

– Ingemar Bergman, som ju är Skandinaviens störste filmskapare, skickade en hälsning till mig och sa att han uppskattade filmen mycket och att han inte kunde förstå att den inte drog mer folk.

Filmen "De förbannade åren"var Anders Refns sjätte film som ensam långfilmsregissör - den sjunde blir en fortsättning på "De förbannade åren" och påbörjas nu i höst med premiär nästa år.

Filmen blev en stor succé när den hade premiär i Danmark i början på året. 400 000 personer - det vill säga var 15:de dansk – gick och såg filmen på bio innan coronapandemin strulade till det för biograferna.

I Sverige hade den premiär i mars precis samtidigt som viruset tog över samhället, och har ännu inte nått ut till de stora massorna.

Filmen handlar om en period i dansk historia som har varit ett svart skynke under lång tid, det vill säga krigsåren. Långt fram i tiden undvek man att tala om de skeenden som kunde splittra familjer.

– När Tyskland angrep Danmark 1940 så kapitulerade man direkt. Det var inte som i Norge där man gjorde motstånd och tyskarna tillsatte ny regering, berättar Andes Refn.

– I Danmark satt regeringen kvar och styrde enligt tyskarnas önskemål, poliskåren ställde upp och arresterade misshagliga personer och företagen sålde till Tyskland.

I filmen spelar Claes Malmberg en framgångsrik disponent vars företag sålt till England tidigare, men efter Tysklands ockupation vände hman sig mt Tyskland i stället.

– Tyskland är framtiden, så det är klart vi säljer dit, tänkte han.

Men så småningom vände krigslyckan, och då växte motståndet mot Tyskland. En del höll kvar vid vänskapen till Tyskland, medan andra satsade på den förmodade vinnaren. Det här kom att splittra familjer och hela Danmark

- Helt plötsligt ansågs det som var förståndigt 1940 vara kriminellt 1945 och tvärtom. Gråtonerna däremellan fanns inte, säger Anders Refn.

Det är om detta filmen handlar. Fortsättningen kommer att handla om slutet av kriget när krigslyckan vänt och vad som hände då i Danmark.