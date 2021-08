Här är alla deltagarna i Berättarfestivalen från A-Ö

Saga Alexandersson

Saga Alexanderson är uppvuxen längs den slingrande grusvägen i Agunnaryd, som trampats av berättarna Mickel i Långhult och Halta-Kajsa i Ryd. Hon är en numera pensionerad skolbibliotekarie och berättar gärna både om det som hänt och inte hänt.

Medverkar:

Fredag: 12.00 Guidning på Sagomuseet

Söndag: 14.00 "Kluriga kvinnor i fantasi och verklighet" i Nöttja

Åse Alexandersson

Trollmor/ Åse Alexanderson är sagoberättare, skådespelare, musikant och författare. Hon turnerar land och rike runt med sina sagoföreställningar.

Medverkar:

Lördag: 10.15 Familjefestivalen

13.00 Familjeföreställning i Agunnaryd

Carina Alfredsson

Carina Alfredsson driver gården Bokbacken och med detta även Bokbackens Djurskola. Carina har alltid levt nära djur och natur och tar med sig detta i sitt berättande. 2019 gick hon universitetsutbildningen Muntligt berättande i skola och förskola och älskar formen att berätta och informera på samma gång.

Medverkar:

Lördag: 11.15 Familjefestivalen

15.45 Familjefestivalen

Eva Andersson

Eva Andersson växte upp i Lund i en stor och färgstark familj. Hon bor sedan 30 år på en herrgård i Småland. Eva har arbetat som berättarpedagog på Sagomuseet och det handlar om allt från osanna barndomsupplevelser till skrönor. och spökhistorier.

Medverkar:

Fredag: 22.30 Mörkrets konster

Lördag: 21.00 Berättelser och musik vid elden

Kristian Anttila

Kristian Anttila är den motsträvige artisten som alltid gått sin egen väg. Han spelar in en duett med Sylvia Vrethammar, startar eget skivbolag när storbolagen krånglar, skippar spelningar på de stora scenerna för att istället prioritera ett nära möte med publiken i Pajala och Dorotea. Till Ljungby kommer han solo, pang på och utan krusiduller. Konceptet är enkelt – en gitarr, en röst och en samling nutida svenska popklassiker.

Medverkar:

Lördag: 14.00 Rum 4 - avd 81

Erik Ask-Upmark

Erik Ask-Upmark är musiker och riksspelman som alltid kryddar sina musikframträdanden med en rejäl dos berättande. På festivalen tar han med sig harpa, säckpipa – och inte minst trattgrammofon.

Medverkar:

Söndag: 15.00 "Någonstans i Sverige"

LinaMaria Bengtsson

LinaMaria Bengtsson är fantastisk på att underhålla. Med swing som specialitet är det i stort sett omöjligt att förbli oberörd när hon sjunger och dansar. En skånsk blandning av Edith Piaf, Sarah Vaughn och Alice Babs!

Medverkar:

Söndag: 15.00 "Någonstans i Sverige"

Conny Bergh

Conny Bergh har varit delaktig inom Ljungbys musikliv sedan mitten av 1960-talet och spelat både som trubadur och i ett antal band. Han har en egen grupp som heter Tom T Bruce och som finns på de flesta strömningstjänsterna på internet.

Medverkar:

Lördag: 17.30 Rockskrönor i Hörda

Saga Sunniva Bergh

Saga Sunniva Bergh är lajvare, nörd och trogen besökare av både Berättarfestivalen och Medeltidsveckan. Gillar musik, att spela rollspel, sy konstiga kläder och att dansa till säckpipor. Upptäckte alltför sent i livet att man kan leka med elden. Arbetar som högstadielärare.

Medverkar:

Lördag: 21.30 Eldkonstshow

Lars Henrik Blind

Lars Henrik Blind är renskötare, jojkare, skådespelare och berättare på flera språk, som samiska, finska, svenska och norska. Han har under mer än 40 år varit aktiv kulturarbetare i Sápmi. Som ung jojkare har han turnerat med bland annat Nils Aslak Valkeapää och många andra framträdande jojkare både i Sverige och även internationellt. Lars Henrik har varit involverad i många olika kulturprojekt som på Samiska Teatern i Kiruna, skådespelat i flera olika filmer, givit ut skiva med jojk, som en välkänd och uppskattad berättare på Sameradion i SR, berättat och jojkat vid olika festivaler i och runt om i Norden.

Medverkar:

Fredag: 18.30 Invigningsafton

Lördag: 15.00 Samiska berättelser i Hörda

20.00 Berättelser och musik vid elden

Söndag: 14.45 "Jojk och berättelser i förfädernas spår"

Mathias Boström

Mathias Boström är arkivchef för Smålands Musikarkiv och en auktoritet på ämnet Christina Nilsson. Med glimten i ögat och fingertoppskänsla för bra anekdoter har han blivit en populär föredragshållare runt om i musiksverige.

Medverkar:

Lördag: 10.30 Apropå Christina Nilsson

Vibeke Hyltén Cavallius

Vibeke Hyltén Cavallius är en småländsk berättare. Hon bor ute på landet och har använt sig av ordets kraft hela sitt yrkesliv. Numera är hon berättande pensionär och berättar för alla åldrar.

Att berätta sagor, folkhistorier, skrönor, myter, spökhistorier med mera för barn, vuxna och äldre, är det hon tycker mest om. Hon berättar främst folksagor från Småland och Sverige men gärna också från andra delar av världen.

Medverkar:

Lördag: 15.00 "Öppen scen - ställ dig i rampljuset"

Söndag: 12.00 Guidning på Sagomuseet

14.00 "Kluriga kvinnor i fantasi och verklighet" i Nöttja

Camilla Ek

Camilla Ek arbetar sedan början av året på Sagobygden med pedagogisk verksamhet på skolor, bibliotek och guidningar m.m. Hon har en bakgrund som förskollärare samt sagopedagog, där det muntliga berättandet alltid haft en stor, given plats. Camilla tar dig gärna med på en magisk berättarstund i Sagoskogen och tycker att det är en sann glädje att tända stjärnögon hos stora och små.

Medverkar:

Fredag: 18.30 Invigningsafton

Lördag: 10.00 "In i sagans värld" i Alvesta

14.45 "In i sagans värld"

Söndag: 15.00 "In i sagans värld" på Linnés Råshult

Love Ersare

Love Ersare slog rot i den västerbottniska berättarmyllan då han uppkrupen i morfars fåtölj lyssnade på nordiska myter och tusen och en natt på Gardikmål. Sedan 15 år är han en del av scenkonstkollektivet Skuggteatern i Umeå. Med en förkärlek för gamla arkiv, folktro och muntligt berättande skapar han där scenkonst som sällan låter sig definieras, på festivalen deltar han bl.a. med föreställningen Kallras som blandar creepypasta från internet och lokala sägner med självbiografiskt berättande.

Medverkar:

Fredag: 18.30 Invigningsafton

22.30 "Mörkrets konster"

Lördag: 17.30 "Kallras"

Söndag: 13.00 "Creepypasta och hur lögner sprids"

Robert Fors

Robert Fors är historiker och verksamhetsledare i arbetslivsmuseet Loos Koboltgruva. Han är född i ”Knivarnas och spelmansstämmornas land” Delsbo men bor sedan ett år tillbaka i byn Los, beläget i den nordvästra delen av Hälsingland. Förutom ett enormt intresse för historia, i synnerhet förindustriell gruvdrift och gamla hälsingegårdar, älskar Robert gamla sägner och nordisk folktro. Favoritväsen är givetvis Hälsinglands landskapsväsen vittra, vilket det verkar krylla av i skogarna i Delsbo, Järvsö, Los och övriga delar av landskapet, åtminstone om man får tro alla berättelser. Se även Historier från Hälsingland!

Medverkar:

Lördag: 13.00 "Podden och berättelsen"

17.30: "Historier från Hälsingland" i Odensjö

Söndag: 12.45 "Historier från Hälsingland" - inspelning av livepodd

Linna Fredström

Linna Fredström har under året skrivit sin masteruppsats om Ljungbys framtid med fokus på hur klimatförändringarna kan komma att påverka kommunen. Syftet är att belysa och utmana det vi tar för givet. Genom workshops med representanter från politik, kultur och närings- och föreningsliv har hon utvecklat berättelser om framtiden präglad av ett förändrat klimat. En världspremiär!

Medverkar:

Fredag: 14.15 "Framtidens Ljungby"

Hugo Gerdmar

Hugo Gerdmar är musiker, cirkusartist och skådespelare. Sedan examen från Musikhögskolan i Göteborg 2013 har han turnerat flitigt i Sverige och internationellt med Apolonia, Cirkusfabriken och Clowner utan gränser.

Medverkar:

Lördag: 10.00 Familjeföreställning i Odensjö

13.00 Familjeföreställning i Agunnaryd

Agneta J-son Granemalm

Medverkar:

Lördag: 12.00 Guidning vid Sagomuseet

Carl-Magnus Gripenhed

Carl-Magnus Gripenhed är arkivarie, forskare och filmare. Hittills har det blivit nio filmer som speglar Ljungbys historia genom tiderna med nyskriven musik till varje film som en viktig del av upplevelsen. Carl-Magnus leder även kulturvandringar i Ljungby. Han fick Ljungby kommuns kulturpris 2017, Sunnerboarkivets stipendium 2018 och Hyltén-Cavalliusmedaljen i brons 2019 för sina insatser inom film och forskning om Ljungbys historia.

Medverkar:

Fredag: 13.00 "Från grand till fyra Sandberghare"

Per Gustavsson

Per Gustavsson är berättare och författare. Per var en av de som återväckte intresset för den muntliga berättarkonsten i Sverige. Han letar gärna efter bortglömda historier i arkiv och lusläser gamla luntor för att hitta skatter ur den muntliga traditionen. Per tilldelades Mickelpriset 2009.

Medverkar:

Söndag: 12.15 "Lortaty och trössale i Skåne"

Viktor Hansson

Viktor Hansson är radiojournalist och författare, föddes för mindre än trettio år sedan i närheten av ”Djävulens berg” Hårgaberget, närmare bestämt i Kilafors. Trots det har han aldrig dansat Hälsingehambo mer än på skolgymnastiken, däremot älskar han att fiska och har vid det här laget både en och två fiskehistorier i bagaget att ta fram om andan faller på. Viktors absolut största intresse är kriminalhistoria och om du vill veta något om det ökända ”Hälsingelivet” i början av 1900-talet är det Viktor du ska fråga.

Se även Historier från Hälsingland!

Medverkar:

Lördag: 13.00 "Podden och berättelsen"

17.30 "Historier från Hälsingland" i Odensjö

Söndag: 12.45 "Historier från Hälsingland" - inspelning av livepodd

Petra Haraldson

Petra Haraldson är sångerskan vars hjärta slår extra hårt för människor som på ett eller annat sätt hamnat utanför. Med sin musik vill hon förmedla den inneboende styrka som vi alla bär på, men också den bräcklighet som är gemensam för oss alla och som gör oss till just människor.

Medverkar:

Söndag: 11.00 "Vapenlös - Karin Boye"

Anna Heikkinen

Anna Heikkinen är en sverigefinsk sångerska, född och verksam i Göteborg. Hon har arbetat som frilansande sångerska och pedagog sedan 1994, både heltid och vid sidan av olika deltidsanställningar.Hon är utbildad på Ingesunds Musikhögskola i Arvika och har vidareutbildat sig i sång och scenframställning under hela sitt yrkesliv. Anna har under många år fördjupat sig i den latinamerikanska sångskatten. De senaste åren har hon utforskat sina finska rötter genom att sjunga finsk tango och berätta historien om sin pappa som kom till Sverige som krigsbarn.

Hon har också gjort många barnföreställningar samt varit med och byggt upp El Sistema inom kulturskolan i Göteborg.

I sökandet efter sin identitet har hon även dykt djupt in i utforskandet av den mänskliga rösten genom Roy Harts röstarbete. Nu närmar hon sig det smärtsamma i sin egen historia med bröstcancer och vad sången spelat för roll i läkningen. På årets festival ses hon både i en soloföreställning och tillsammans med dragspelaren/accordionisten Larisa Ljungkrona-Mönttinen.

Medverkar:

Lördag: 12.45 "Anna och sången"

19.30: "Finsk tango och äpplen från Karelen"

Historier från Hälsingland

Historier från Hälsingland är en podd som sedan 2017 görs av Robert Fors, historiker, författare och verksamhetsledare Loos Koboltgruva, och Viktor Hansson, radiojournalist och författare. Historier från Hälsingland har sedan gått från att vara en podcast till att bli mer av ett samlingsnamn för ett koncept som, förutom podden, innefattar berättarkvällar, föreläsningar och böcker där de två vännerna och kollegorna grottar ner sig i den historik och folktro som omger Hälsingland. Det handlar om mord, sägner, spökhistorier, människoöden och spektakulära händelser.

Medverkar:

Lördag: 13.00 "Podden och berättelsen"

17.30: "Historier från Hälsingland" i Odensjö

Söndag: 12.45 Inspelning av livepodd

Izhav

Izabelle Norén heter personen bakom Izhav. Efter många obesvarade frågor om livet gav hon sig ut på en resa där gatumusiken blev försörjningen medan hon liftade världen runt i många år. Musiken hon skrev blev ett sätt att processa sina upplevelser och tankar.

Medverkar:

Fredag: 21.00 Konsert

Dan Knagg

Dan Knagg är sångare. Eller är han trummis? Han är en jäkel på durspel, det vet vi. Vi har hört att han kan spela flöjt på ett stolsben och att han kan få en rotvälta att låta som ett helt trumset. Dan gör musik av allt.

Medverkar:

Lördag: 10.00 Familjefestivalen

13.45 Familjefestivalen

Tommy Kuusela

Tommy Kuusela är fil. dr. i religionshistoria och arbetar som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen. 2017 disputerade han vid Stockholms universitet med en doktorsavhandling om interaktionen mellan gudar och jättar i fornnordisk hallmiljö. Han är en flitigt anlitad föreläsare.

”När man talar om trollen” (poddcast) berättar om folktro, mytologi och traditioner. På ett lättsamt sätt diskuterar Oknytts Lars Wahlström tillsammans med Tommy Kuusela, doktor i religionshistoria, om nordiska väsen, myter och folktro. De kombinerar sägner ur muntlig berättartradition med fördjupande samtal på vetenskaplig grund. (Se bilder vid respektive person,

Medverkar:

Fredag: 22.30 "Mörkrets konster"

Lördag: 13.00 "Podden och berättelsen"

15.30 "Årsgång och gloson"

19.00: "Ölets magiska krafter" i Värnamo

Söndag: 10.45 "När man talar om trollen" - inspelning av livepodd

Anders Larsson

Anders Larsson hör till landets mest meriterade folkmusiker och med fokus på lekfullhet och improvisation skapar han modern folkmusik med djupa rötter i traditionen. Efter sin tid med folkmusikgrupper som Envisa, B.A.R.K och Svanevit är Anders välkänd på den svenska folkmusikscenen. Han är dessutom den ende professionellt verksamme manlige folksångaren i Sverige.

Medverkar:

Lördag: 09.00 Sångworkshop

Anna Lilljequist

Anna Lilljequist är småbrukare, etnolog och berättare. Bland annat har hon sommarpratat om sina upplevelser vid stormen Gudrun. För övrigt hittar hon sina berättelser på de mest oväntade ställen. På sin lilla ekologiska gård Tassemarken lever hon sin vardag och tittar noga bland växternas alla vinklar och vrår. Ingenting är för litet för att upptäckas, varje blad eller blomma har en historia som är värd att berättas.

Medverkar:

Söndag: 14.00 "Kluriga kvinnor i fantasi och verklighet" i Nöttja

Thord Lindé

Thord Lindé har en musikalisk spännvidd från opera till jazz och folkmusik. Sedan många år är han verksam som uttolkare av Carl Michael Bellman för vilket han fått stor uppmärksamhet i form av framträdanden i SVT såväl som en Grammis för medverkan på skivan Alla Fredmans Epistlar och Alla Fredmans Sånger.

Medverkar:

Fredag: 22.30 "Mörkrets konster"

Lördag: 14.00 "Fredman utan filter" i Alvesta

18.45 "Fredman utan filter"

21.45 "Berättelser och musik vid elden"

Söndag: 15.00 "Fredman utan filter" i Möckelsnäs

Rose-Marie Lindfors

Rose-Marie Lindfors är berättare och dramapedagog, med rötterna i de västerbottniska skogarna och myrarna. Hon mötte det muntliga berättandet tidigt och så fort hon lärde sig läsa dök hon in i alla böcker hon kom över. Så berättelser har spelat en stor roll under hela hennes uppväxt. Den fantasiförmåga hon fått tack vare det har jag haft stor glädje av. Den har tagit henne till helt nya platser och öppnat många oväntade dörrar.

Har arbetat som dramapedagog och berättare sedan 1985, med estetiska lärprocesser, dramapedagogik, musikterapi och skapande verksamheter inom offentlig verksamhet, i föreningslivet och folkbildningen.

Sedan 2008 driver hon eget utbildningsföretag för att inspirera, utveckla och utbilda. Är en hängiven nätverkare och har uppdrag både nationellt och internationellt. Har ett starkt engagemang i interkulturella frågor och arbetar aktivt för att främja mångfald och gemenskap.

Finns just nu med i utvecklingen av Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå.

Berättar folksagor från hela världen och arrangerar Berättarprogram där publiken är delaktig, så kallad Story Sharing Café.

Aktiv i Skelleftebygdens Berättarförening och i Federation for European Storytelling ( FEST)

Medverkar:

Fredag: 09.00 "Guldkorn och sagostoff"

18.30 Invigningsafton

Lördag: 11.30 "En bro till framtiden"

Larisa Ljungkrona-Mönttinen

Larisa Ljungkrona-Mönttinen är dragspelare/accordionist, född och verksam i Göteborg, utbildad på Världsmusikerprogrammet för Scen och Musik samt Sibeliusakademin i Helsingfors. Med ett eget uttryck rör hon sig genom olika genrer med improvisationen ständigt närvarande. Hon ses med Anna Heikkinen i musik- och berättarföreställningen Finsk tango och äpplen från Karelen.

Medverkar:

Lördag: 19.30 "Finsk tango och äpplen från Karelen"

Sara Niklasson

Sara Niklasson. Fiol, gitarr, mandolin, dulcimer, piano. Listan är lång och strängarna många. Uppvuxen i en musikerfamilj har Växjö­bördiga Sara Niklasson sedan barnsben ägnat sig åt musik. Från början som sångerska med utbildning inom jazz på musikhögskolan i Stockholm, efterhand mer och mer som instrumentalist och låtskrivare.

Medverkar:

Lördag: 17.30 "A case of Joni"

20.00 "Berättelser och musik vid elden"

Izabelle Norén, se Izhav

När man talar om trollen

”När man talar om trollen” (poddcast) berättar om folktro, mytologi och traditioner. På ett lättsamt sätt diskuterar Oknytts Lars Wahlström tillsammans med Tommy Kuusela, doktor i religionshistoria, om nordiska väsen, myter och folktro. De kombinerar sägner ur muntlig berättartradition med fördjupande samtal på vetenskaplig grund.

Medverkar:

Söndag: 10.45 Inspelning av livepodd

Meg Nömgård

Meg Nömgård är före detta verksamhetsledare på Sagobygden, men också en berättare av rang.

Meg Nömgård har varit verksamhetschef på Sagobygden och berättare av rang! Hennes berättelser berör och trollbinder alla från vetgiriga femåringar till åhörarna på Unescos världskonferenser.

Medverkar:

Fredag: 18.30 Invigningsafton

Pelle Olsson

Pelle Olsson är norrlänningen som blev stockholmare men som numera är smålänning. Pelle är flerfaldig svensk och nordisk mästare i muntligt berättande. Han är skrönornas mästare och har nästan alltid sig själv i huvudrollen.

Medverkar:

Lördag: 13.00 "Kärlek, jävlar i helvete" i Moheda

19.30 "Vitsarnas afton"

Söndag: 14:00 "Kärlek, jävlar i helvete" i Virestad

Ulf Palmenfelt

Ulf Palmenfelt är folklorist, författare och berättare. Han har dokumenterat barns kedjebrev, spökhistorier och Bellmanvitsar och skrivit om folksägner, sagor och fräckisar. Han har varit professor vid två universitet.

Medverkar:

Fredag: 15.30 "Hur Ali Baba blev bohuslänning"

Lördag: 16.00 "Vad berättar barns berättande om barn?" i Värnamo

Jessica Persson

Jessica Persson är en frilansande komiker, skådespelare och konferencier. Hennes bredd på scenen är mycket stor! Från trygg, stilig och påläst konferencier till hennes karaktär ”Gulli” vars galna uppenbarelse får publiken att vrida sig av skratt. Fars, revy och sång är annat som Jessica ägnar sig åt med stor framgång! Till Ljungby kommer hon för att delta i Vitsarnas afton

Medverkar:

Lördag: 19.30 "Vitsarnas afton"

Yvonne Tuvesson Rosenqvist

Yvonne Tuvesson Rosenqvist har förutom en mängd frilansuppdrag och programledarskap i Sveriges Radio P2 under 17 år arbetat som solist på Kungliga Operan. Sedan unga år intresserad av Christina Nilsson.

Medverkar:

Lördag: 14.30 "Stina på backen"

Ester Roxberg

Ester Roxberg är författare, född 1987 i Zimbabwe och uppvuxen i Småland. Ester vann som sjuttonåring Lilla Augustpriset för sina dikter. År 2011 debuterade hon med den kritikerrosade ungdomsromanen Antiloper. Sedan dess har hon utkommit med ytterligare fem böcker, bland annat den självbiografiska boken Min pappa Ann-Christine som gick upp på bio 2020.

Medverkar:

Lördag: 12.00. "Min pappa Ann-Christine" i Värnamo

19.00 "Min pappa Ann-Christine"

Klara Sjöblom

Klara Sjöblom är musiker och pedagog med massor av turnéer för barn och unga i bagaget. Hon har det där tilltalet som gör att publiken faller pladask och litar blint på allt Klara säger och gör, helt oavsett om det är totala dumheter!

Medverkar:

Lördag: 10.00 Familjeföreställning i Odensjö

14.00 Familjeföreställning i Agunnaryd

Ellen Sjömålen

Ellen Sjömålen är berättarpedagog på Sagobygden och en omtyckt berättare både ibland stora och små. Hon berättar med humor och värme, men räds inte de mörka historierna. På festivalen kommer Ellen vara moderator under Tess Williamssons författarsamtal.

Medverkar:

Söndag: 13:15 "Från rollspelare till författare"

Siw Svensson

Siw Svensson var berättarpedagog på Sagomuseet. Numera är hon pensionär, åtminstone på pappret. Välkänd i regionen, har medverkat i både revy och teater.

2016 tilldelades hon Ljungby kulturpris. När Siw berättar kastas åhörarna, oavsett ålder, in i berättarfantasin. Siw gillar att berätta tosiga sagor och sägner men ibland väljer hon magiskt berättande av troll, knytt och annat lortaty!

Medverkar:

Fredag: 09.30 och 10.30 Familjeberättande

Lördag: 11.00 Familjeföreställning i Odensjö

Björn Söderbäck

Björn Söderbäck är utbildad skådespelare och dramapedagog. I början av 70-talet startade han gruppen ”Blandskog” som gick in i ”Sprattelgubbarna” som blev till ”Västanå Teater”. Arbetar än idag på Västanå Teater i de stora sommarproduktionerna i Berättarladan. Björn har ett berättararv att förvalta. Hans mormor, Elsa Olenius, var en sagoberätterska av guds nåde, och hennes bästa vän, Astrid Lindgren, stod nära familjen

Medverkar:

Fredag: 09.00 "Från minne till berättelse"

18.30 Invigningsafton

Lördag: 17.30 " Vägen mellan himmel och jord" i Agunnaryd

Söndag: 13.15 "Kra, kra, kra: Det var jag som var Johan i Saltkråkan"

Bengt Göran Söderlind

Bengt Göran Söderlind är en av initiativtagarna till Ljungby Berättarfestival och en välbekant röst hos besökarna. Bengt Göran berättar allra helst om verkliga händelser. Till vardags har han varit näringslivschef i Markaryd kommun. Bengt Göran tilldelades Mickelpriset 2009.

Medverkar:

Lördag: 20.00 och 21.45 "Berättelser och musik vid elden"

Mikael Thomasson

Mikael Thomasson har arbetat som berättarpedagog på Sagobygden och har varit en drivande kraft bakom festivalen. Som berättare har han bland annat en passion för rockskrönor.

Medverkar:

Lördag: 17.30 "Rockskrönor" i Hörda

21.45 "Berättelser och musik vid elden"

Maria Estling Vannestål

Maria Estling Vannestål hoppade av sin karriär som universitetslektor i engelska för att satsa på barndomsdrömmen; att bli författare. Hon har skrivit fackböcker, bilderböcker och romaner och arbetar också som översättare, föreläsare, mentor, kurs- och samtalscirkelledare. Sedan fem år tillbaka driver hon podcasten "Drömmen om Målajord", som handlar om att följa sin inre kompass. Den röda tråden i alla projekt är utveckling, kreativitet och hållbarhet - för människor och planet.

Medverkar:

Lördag: 13.00 "Podden och berättelsen"

19.00 "Min pappa Ann-Christine"

Lars Wahlström

Lars Wahlström är grundaren av Oknytt – Nordisk folktro och mytologi, han är en obotlig entusiast av folktro, väsen och sägner. Lars Wahlström medverar på berättarfestivalen

Medverkar:

Lördag: 13.00 "Podden och berättelsen"

Söndag: 10:45 "När man talar om trollen" - inspelning av livepodd

Tess Wiliamsson

Tess Williamsson är en självutnämnd nörd som hamnade på Café1 och fastnade där för rollspel, vilket ledde till en bokserie om de äventyr som spelades. Har en fascination för det overkliga.

Medverkar:

Söndag: 13:15 "Från rollspelare till författare"

Tine Winther

Tine Winther har de senaste två decennierna ägnat sig åt berättande inom socialt arbete. Hon har varit aktiv i Sveriges berättarrörelse och är utbildad scenberättare på The School of Storytelling på Emerson College i England. Sedan januari 2019 arbetar Tine som berättarpedagog på Sagomuseet.

Medverkar:

Lördag: 15.00 "Det var Bellman, tysken och dansken" i Värnamo

16.00 "Vad berättar barns berättande om barn?" i Värnamo

Jonas Åkerlund

Jonas Åkerlund är riksspelman och har gjort sig känd för att djupdyka i olika musikers låtskatter och liv. Med sin känsla för detaljer och autenticitet ser Jonas alltid till att det blir en genuin upplevelse att ta del av hans musik.

Medverkar:

Lördag: 14.30 "Stina på backen"

Camilla Åström

Camilla Åström hanterar sitt accordion som om hela världens känslouttryck ligger i hennes händer. Så kan det låta när tidningen Lira beskriver Camilla Åström. En nyckelspelare inom folkmusiksvängen i Göteborg

Medverkar:

Söndag: 11.00 "Vapenlös - Karin Boye"

Mikael Öberg

Mikael Öberg är berättare och scenkonstnär sedan 20 år tillbaka med fokus på gränsöverskridande föreställningar baserade på mytologi. Internationellt verksam bl a genom Fabula Storytelling, Teater Sláva, Panvani 108 och Cisternen - The Tank. Även arrangör och konstnärlig ledare för event och festivaler, senast Bifrostfestivalen 2020, som tog ett nytt och regnbågsskimrande grepp på Nordisk Mytologi.

Medverkar:

Fredag: 18.30 Invigningsafton

Lördag: 09.00 "Mytologi 2.0"

16.00 "I skymningslandet"

21.45 "Berättelser och musik vid elden"