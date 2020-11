Här är veckans lokala fotbollsnyheter

Division 4:

Nu är det klart att Oskar Lundin kör vidare i Liatorp/Eneryda. Backen gör sin tredje säsong.

– Efter att ha anslutit vintern 2018 bevisade Oskar att han är en av lagets allra nyttigaste spelare. Vi är otroligt glada över att Oskar väljer att spendera även nästa år i LEIF, skriver LEIF på twitter.

LEIF förlänger också med Petter Faeltenborg och Rasmus Johansson spelar både på mittfältet och går nu in på sina tredje säsonger i Liatorp/Eneryda IF.

Lagans AIK, som siktar mot en återkomst i division 3, förlänger med tre spelare. Adnan Velic ska fortsätta styra på mittfältet.

– Ado tillför mycket på mittfältet med sin rutin och styrka.Det tillsammans med två känsliga fötter gör att han är ett svårforcerat hinder på vårt mittfält och samtidigt är Ado bra på att vinna boll på mittplan för att vända spelet, skriver Lagans AIK på Facebook.

Hannes Törnqvist ska fortsätta utvecklas ett år till.

– Hannes har varit med i truppen under många matcher och gjorde några mycket bra inhopp där han kom in och vände matchbilden i några matcher med sin härliga och orädda inställning som han vann många dueller med.

Viktor ”02” Svensson gick förra säsongen från division 6 till att vara med i truppen i nio av elva matcher.

– Viktor spelar mest i backlinjen där han har stora fördelar som innerback med sitt hängivna och bestämda spel. Nu hoppas vi att Viktor kommer att ta chansen och träna på hårt och befästa sin plats i truppen, skriver Lagans AIK.

Division 5:

"Gubben i lådan" stannar i Strömsnäsbruks IF. ”Ibrahim Alkhteb har kritat på för SIF 2021! Den lille krigaren visade sig vara gubben i lådan under den gångna säsongen. En positiv överraskning som dessutom stod för 4 pytsar och det kommer förhoppningsvis bli ännu fler kommande säsong!” skriver klubben på facebook.

Markaryds IF meddelar att Fredrik Mjølvsvik har skrivit på för nästa säsong. ”Med blick för spelet och ett bra tillslag drar liraren Fredde på sig blåtröjan för spel på det gröna fältet nästa säsong” skriver klubben på twitter.

Markaryds IF fortsätter presentera nyheter i jämnt tempo. På tisdagen skriver klubben att Nils Eriksson fortsätter. ”Nils drar på sig blåstället och går in i en ny säsong med samma enorma inställning och glöd” skriver klubben på twitter.

Guddarps IF har presenterat sitt sjätte nyförvärv. Mandus Andersson kommer närmast från Delary/Pjätteryd och beskrivs som en fysisk spelare som ska stärka defensiven hos Guddarp.

– En riktigt bra och gedigen fotbollsspelare som skall bli väldigt spännande att följa på Kämpevallen. Vi har tidigare varit intresserad att få Mandus till GIF, och det är nu väldigt glädjande att han kommer spela med oss framöver. Han har alltid hållt en hög och bra nivå när vi mött honom som motståndare. Som gammal handbollsspelare så är fysiken hans signum och det passar perfekt in i GIF, säger sportgruppen till klubbens hemsida.

Häradsbäck/Ryd värvar Jesper Nilsson från Älmhults IF. Det meddelar klubben via Instagram. ”Jesper är en vänsterback med mycket bra vänsterfot och som gillar att följa med upp i anfallen. Han kommer från spel med Älmhults IF och har således redan erfarenhet från högre divisioner. Varmt välkommen Jesper!”