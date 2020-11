Här fastnade fem bilister i polisens kontroll

Kontrollen, som genomfördes på 40-sträckan i höjd med Diö, resulterade i fem hastighetsöverträdelser.

Ingen av bilisterna ska ha blivit av med körkortet.

Polisen i Älmhult, Ljungby och Markaryd har på sistone genomfört flera hastighetskontroller på olika platser. Det efter att man har frågat medborgarna om vad de tycker polisen ska arbeta med för att öka tryggheten.

Under polisens Facebook-inlägg, som lades ut i oktober, har det kommit in över hundra förslag och de flesta handlar om just trafiksäkerhet.