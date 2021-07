Här uppstår minnen för livet

Ungdomarna hade sällskap till Skåne av tio ledare. Enligt Patrik Persson har hela vistelsen flutit på som förväntat, inga olyckor eller ens tillbud.

- Alla tycks vara glada och nöjda, rapporterar Persson.

Det enda som stört lugnet och ordningen var det regn- och åskoväder som drog in över Skåne under fredagen. Även Gydarp fick en släng av sleven, men enligt Patrik Persson var detta inte bara av ondo med tanke på den kompakta värmeböljan med temperaturer över 30 grader.

- Det rensade luften, konstaterar han.

Värmen påverkade också aktiviteterna under lägret.

- Ja, det blev mycket badande, berättar Persson.

Och när ungdomarna inte plaskade i vattnet. så gled de fram på vattnet genom att paddla kanot.

På programmet i övrigt fanns en hel mängd aktiviteter med olika spel och tävlingar. Det spelades till exempel mycket fotboll på anläggningens plan - med såpfotboll som glashal variant.

Ungdomarna fick också hjälpa till med praktiska göromål. till exempel diska sina egna tallrikar och bestick och hålla ordning i sovplatserna i stugor och tält.

Det blev också en genomgång av allemansrättens regelverk.

Ungdomarna fick också stifta närmare bekantskap med Vita Karin på närliggande Snogeholms slott. Karin var en piga på slottet på 1700-talet, som blev utsatt för misshandel och våldtäkt, vilket ledde till hennes död. Enligt folktron är hon ett spöke, som visar sig som ett vitt ljussken eller en vit blixt.

Huruvida sällskapet från Markaryd fick någon sådan närkontakt framgår inte av Patrik Perssons rapport.

Lägret avslutades med en festkväll med disco och glass.

Vistelsen på Gydarps lägergård - resa, mat, logi och aktiviteter - är helt gratis för ungdomarna. Räkningen betalas av Markaryds kommun.

Nästa gratisutflykt under sommarlovet blir den 9 augusti med destination Tosselilla sommarland. I bussarna finns plats för 130 ungdomar. Kostnader för resa, inträde, aktiviteter och förtäring under dagen står Markaryds kommun för via fritidsgårdarna.