Härvan växer – fler anmälningar mot husbilsföretaget i Lagan

Under tisdagen kom det in en man från Dalarna på polisstationen i Ljungby.

– Han hade svarat på en annons på Blocket gällande en husbil som det här företaget sålde för 295 000 kronor, berättar Nicklas Sandelius, stationsbefäl i Ljungby.

Mannen som är i 60-årsåldern berättade att företaget, Berggrens Husbils Center AB i Lagan, gav både ett trevligt och trovärdigt intryck.

De kom överens om att han skulle köpa husbilen och skicka över en handpenning på 100 000 kronor, vilket han gjorde.

– I går skulle han åka ner och hämta husbilen och betala resterande summa, men då möttes han av en igenbommad lokal med en skylt där det stod "stängt på grund av sjukdom" och ett telefonnummer som inte gick att ringa till, säger Nicklas Sandelius.

Under tisdagen fick de in ännu en anmälan mot Laganföretaget, men till skillnad från de övriga polisanmälningar som polisen har fått in rörde det en personbil.

Mannen som har gjort anmälan skulle sälja sin bil och sökte på nätet efter en bilfirma som kunde hjälpa honom med det.

Han fick kontakt med en man på husbilsföretaget.

– Den 8 augusti körde han ner bilen till firman och de sa att de trodde han kunde sälja bilen för 150 000 kronor.

Han lämnade bilen där och skrev över den på firman.

– Sedan dess har han varken sett pengar eller bilen, säger Nicklas Sandelius.

Smålänningen har tidigare skrivit om att Kronobergspolisens kommunikationschef Robert Loeffel, har sagt att husbilsägare över hela landet har drabbats och att det rör sig om mångmiljonbelopp.

Även en kvinna som är hemmahörande i Ljungby kommun och anställdes av företaget har polisanmält att hon har blivit lurad.