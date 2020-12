Hemvändare i lokalfotbollen – här är veckans nyheter

Herr

Division 4:

Lagans AIK hämtar hem Sebastian Blomberg från Angelstads IF. Den offensiva spelaren håller gärna till i anfallet eller på mittfältet. Förra säsongen blev det åtta mål för Angelstad och nu har Blomberg fullt fokus på att ta en plats i division 4-laget.

”Sebastian är fostrad i LAIK och nu återkommer han för att ge division 4 chansen att få se hans hårda inställning och målfarlighet”, skriver klubben på Facebook.

Division 5:

Delary/Pjätteryd har gjort klart med en ny tränare. Det är Bengt Fredriksson som tar över Niclas Jansson.

”Niclas har gjort ett grymt jobb, men har nu valt att lämna över tränarpinnen till Bengt. Varmt varmt välkommen till laget” skriver DIF/PIF på Instagram.

Häradsbäcks IF värvar från Liatorp/Eneryda. Det är 20-årige Lucas Schölin som har kritat på för klubben.

”Lucas är en anfallsinriktad spelare som hanterar alla offensiva positioner då han både är duktig på att göra mål men även som playmaker. Vi är väldigt glada över att få in Lucas som vi tror kommer hjälpa oss mycket i det offensiva spelet” skriver klubben på Facebook.

Markaryds IF får rejäl förstärkning nästa säsong. Johan Ligård vänder hemåt efter ett år med division 3-spel i Ljungby IF. Den offensive spelaren var given i startelvan i det lag som slutade på tredje plats i serien. Ligård har också division 3-rutin från Markaryds IF säsongen innan.

Även Anton Sandström vänder hem till MIF. 26-årige Sandström debuterade för moderklubben redan 2012.

”Jag ser framemot att bli blåvit igen. Har längtat tillbaka” säger han till klubbens hemsida.

Division 6:

HiTs fortsätter stärka upp truppen. Marcus Wetterling, som förra året spelade i Hamneda väljer att gå tillbaka till moderklubben.

Virestads IF har förlängt rutinerade Kristoffer Åström. Anfallaren har gjort över 470 matcher i klubben och fler lär det bli.

”Ger alltid allt på planen, vill alltid vinna, även om det är uppvärmning på en träning. Det smittar av sig och gör alla andra bättre också. Tekniken och speluppfattningen är styrkor, är även ett hot med sitt huvudspel” skriver klubben på Facebook.

Laget har även gjort klart med Jonas Sjöberg och Kim Detterstam.

Agunnaryds IF, som kvalade till division 5, får Anders Axelsson som ny huvudtränare.

”Anders är uppvuxen i Agunnaryd och har ett stort hjärta för föreningen så vi är mycket nöjda med denna lösningen” skriver klubben.

Rolf Johansson fortsätter som assisterande tränare.

Laget kan också presentera sitt första nyförvärv, en hemvändare i Filip Petersson. Efter studier i Linköping och jobb i Stockholm ska han åter spela för moderklubben.

”Filip har på 82 matcher gjort 85 mål tidigare i AIF så vi är mycket nöjda med få in honom i truppen. Han fyller 29 år nästa år så han har mycket kvar att visa upp”.

***

Dam

Division 3:

Lagans AIK gör sig redo för division 3-spel under 2021. Nu har nio spelare förlängt sina kontrakt. Det skriver klubben på Facebook. Det handlar om Alma Rydh, Maria Davidsson, Julia Bodevind, Joanna Idström, Miriam Ericsson, Emma Bonnevier, Madelen Johansson, Linnéa Thörn och Tilde Bergenholtz.

Division 4:

Nystartade Sunnerbo Dam är klara med lagbygget.

”Vi stänger truppen nu och är mycket nöjda med resultatet”, skriver klubben.

Klara för spel är Filippa Fager, Saga Sandström, Engla Svensson, Thilma Libeck, Tindra Andersson, Alma Bondesson, Emilia Svensson, Agnes Paulsen, Julia Hogenfält Svensson, Nova Jeppsson, Alva Nilsson, Moa Jönsson Dunder, Thea Svensson, Nova Persson och comebackande Tilde Johansson Bergkvist.

Nyförvärv: Ida Johansson, Johanna Nyström, Joanna Jönsson, Linda Gustafsson, Sofia Nilsson, Alma Lindholm och Emma Åström.