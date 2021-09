Henjo vill bli världsledande: ”Övertygad om att vi kommer dit”

Det var för två och ett halvt år sedan som Henjo Plåtteknik såldes, och året därpå bytte namn till GLS Henjo.

– Jag köpte företaget i februari 2019, och efter det gjorde vi snabbt en tillväxtplan, berättar nye ägaren tillika koncernchefen Jens Petersson från Gnosjö, som numer tillbringar tre arbetsdagar i veckan på kontoret i Ljungby.

Kalle Meijer, produktionschef, berättar att tidigare ägaren, Söderbergföretagen, under en tid velat sälja Henjo, som blivit något av en udda fågel i koncernen, varför några nysatsningar inte gjorts på länge.

– Det var mer eller mindre förvaltning från deras sida, konstaterar han.

För att hänga med in i framtiden behövdes helt krasst stora investeringar, och då Jens gjort en liknande resa i Gnosjö på 90-talet var han trygg i att satsningarna också skulle bära frukt.

Redan under 2019 köptes så en ny kantpress in, och under 2020 investerades i ny lasermaskin och ny verktygsväxlare. Så sent som för några veckor sedan anlände en svetsrobot, och dagen före intervjun görs har ännu en lasermaskin tagit plats på företaget.

– Vi har dessutom bytt ut många manuella svetsmaskiner. Sammanlagt har det gjorts investeringar för runt 20 miljoner sedan 2019. Det är mer än vad som gjordes under hela 10-talet, konstaterar de.

Företaget i Gnosjö som Jens Petersson äger sedan tidigare är GLS Laserstans.

Att även Henjo nu köptes upp var tack vare en matchning från en företagsmäklare.

Söderbergföretagen, som hade ägt Henjo sedan 2006, letade efter en köpare – Jens såg potentialen i företaget och slog till.

I och med köpet fick han också den svetsavdelning som saknades i Gnosjö.

Jens beskriver GLS Laserstans och Henjo som i grunden väldigt lika.

– De har samma leverantörer, samma profil på medarbetare och använder samma teknik. Men det som ramlar ut ur fabrikerna är olika, förklarar han.

Henjo fokuserar på tjockare material och tyngre produkter, medan Laserstans ägnar sig åt tunnplåtbearbetning, och faktum är att de trots alla likheter inte hade en enda kund gemensam när Jens tog över.

Att företagen nu kan erbjuda sina kunder hela spektrat har fått positiva effekter för dem bägge, då det finns kunder på båda ställena som har behov av det andra företagets produkter.

Coronapandemin har, som för många företag, inneburit både nedgång och uppgång för Henjo.

– Initialt blev det en 40-procentig nedgång, men ser man till hela 2020 låg den på 20 procent, berättar Kalle och Jens.

De är tacksamma över att ingen personal behövde sägas upp – inte minst då utvecklingen under 2021 har varit den omvända.

– Det har varit en enorm efterfrågan, en ökning jag aldrig skådat! Och det är likadant i Gnosjö, konstaterar Jens.

Och liksom nedgången blev en utmaning 2020 är också uppgången det – om än av det angenämare slaget.

– Vi har tagit in 20 personer nu under våren, men hade behövt anställa ännu fler. Det är en ständig utmaning att hitta personal, men vi har ändå varit hyfsat framgångsrika, sammanfattar de, och berättar att mycket vikt har lagts vid att rätt personal och rätt funktion hamnar på rätt plats.

Halva styrkan har också gått över till tvåskift för att hinna med, och man tittar nu på att även införa nattskift.

Råvarubristen i världen finns där som ett litet orosmoment, men då Henjo bara har nordiska leverantörer har det inte varit några större problem så här långt.

– Men jag tror det kommer bli värre innan det blir bättre, säger Jens, och Kalle håller med;

– Gummibandet är väldigt utdraget nu…

I det läge som råder, men en efterfrågan som saknar motstycke, har Henjo valt att helt fokusera på sina befintliga kunder.

– Det är ett pussel, men vi gör allt för att möta deras behov.

Utöver de stora materiella investeringarna har Henjo under 2021 gått med i satsningen Produktionslyftet, och via det bland annat sammanställt vad det är de behöver jobba mest med framöver.

– En sak vi identifierade var att vi ville satsa särskilt på att vara ett attraktiv arbetsplats, med engagemang som den röda tråden, berättar Jens.

Detta har bland annat resulterat i att de nu har en helt ny HR-funktion på plats.

– Jag upplever att det är en stor skillnad, säger Kalle Meijer.

Då såväl maskinparken som personalstyrkan har vuxit är Henjo nu i ett läge där lokalerna börjar bli trångbodda.

– Vi är på tröskeln nu, konstaterar de, och avslöjar att målet på sikt är nya fräscha lokaler med skyltfönster ut mot E4.

Ett annat mål är att bli ledande i någon form.

– Vi kommer aldrig bli störst, men vi kan bli den med nöjdast kunder, eller med den modernaste maskinparken. Jag är övertygad om att vi kommer att komma dit på ett eller annat sätt.

Gnosjö är välkänt för den omtalade Gnosjöandan. Hur är det med Ljungbyandan, Jens, finns det en sådan?

– Gnosjö har mängder av småföretag, och det är inte ovanligt att hela familjer jobbar i industrin. Många av de som arbetar på golvet är också entreprenörer. I Ljungby kommun finns en entreprenörsanda som är minst lika tydlig, skillnaden är att det är mer storskaligt här. De stora företagen har dragit ett stort lass.

Fakta/Detta är GLS Henjo:

Henjo Plåtteknik grundades i mitten av 1940-talet av Henry Johansson, och har funnits på sin nuvarande plats på Fabriksgatan allt sedan 1954.

Lokalerna har sedan dess byggts om och till ett flertal gånger.

Länge var Henjo kvar i familjens ägo via Henrys söner, men 2006 såldes företaget till industrikoncernen Söderbergföretagen.

2019 tog så Jens Petersson över, och sedan dess har ett flertal investeringar gjorts.

Den 1 januari 2020 bytte företaget namn till GLS Henjo, som nu tillsammans med GLS Laserstans utgör GLS Industries.

GLS Henjo har i dag en personalstyrka på 70, varav 20 nyanställdes under våren.

Inriktiningen har under hela resan varit plåtbearbetning, och bland kunderna finns ett flertal stora, världsledande företag som Toyota, Konecranes, Cargotec, Svetruck, ABB, Atlas Copco och Epiroc.