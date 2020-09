Högtryck i regionens coronalabb – de gör jobbet bakom siffrorna

Egentligen finns det inget renodlat coronalaboratorium i länet. Sedan ett antal år tillbaka samordnas diagnostikverksamheten i Kronoberg och Blekinge. 65 anställda, analytiker och läkare med olika specialområden, är fördelade i Växjö och Karlskrona. Tillsammans analyserar de cirka 300 000 prover om året.

Laboratoriet har varit särskilt framgångsrikt inom antibiotikaresistens – både nationellt och internationellt.

Men senaste halvåret har handlat om något helt annat. Laboratoriet vid Centrallasarettet i Växjö är indelat i tre sektioner – molekylärbiologi, bakteriologi och serologi. På molekylärbiologiska avdelningen är förändringen som störst. Här hanteras framför allt prover för virusinfektioner. I vanliga fall handlar det exempelvis om influensa, hiv och hepatit, men sedan i våras står coronatesterna för cirka 80 procent av alla inkommande prover.

Under förra veckan slog avdelningen rekord. Över 600 PCR-prover (som visar en pågående infektion av covid-19) analyserades på en dag. Det kan jämföras med att totalt 100 prover analyseras i veckan under den mest hektiska perioden under influensasäsongen. Samtidigt finns den vanliga verksamheten kvar – även om den har minskat något eftersom operationer och annan planerad verksamhet i viss utsträckning pausades.

Det är något som kan komma att ändras nu när regionen ska börja beta av det som har fått stå tillbaka.

– Vi ser framför oss att vi ska göra det vanliga i större omfattning plus bedriva storskalig testning för coronavirus, säger Oskar Ekelund som är verksamhetschef.

Den senaste tidens ökade provtagning tros bero på att många har återgått till skola och jobb.

– Väldigt få av provsvaren är positiva, säger överläkaren Per Rydström.

I början av pandemin fanns inget färdigt test för coronaprovtagning och att ta fram det görs inte i en handvändning. I slutet av mars höll 20 svenska laboratorier på att analysera virusets arvsmassa.

– Vi hade samma data att utgå från allihopa men sedan var det brist på vissa instrument. Vi kunde inte göra samma sak allihop utan vi var tvungna att anpassa oss till den instrumentmaskinpark vi hade, säger Oskar Ekelund.

Det var också brist på "ingredienser". När de skulle beställa hem av ett preparat som de i vanliga fall behöver fem milliliter av hade ett holländskt laboratorium beställt två liter av samma vätska.

– Det är hela Europas åtgång på en månad i vanliga fall, säger Oskar Ekelund.

Allt som kunde ta slut tog slut. Plötsligt var det svårt att få fram plaströr, korkar och pinnar.

– Alla var i samma sits då, så alla dammsög hela världen. Även om alla inte hade drabbats lika mycket ville alla vara förberedda, säger Per Rydström.

Detta fick dem att tänka lite utanför boxen. Personalen på klinisk mikrobiologi kom på att klamydiapinnar kunde användas för samma ändamål. Initiativet uppmärksammades nationellt och spreds även till andra regioner.

Samtidigt fanns det ett extremt tryck på att skala upp testningen.

I början fanns det kapacitet att köra 75-100 prover per dag. Då var det enbart personer som skulle läggas in på sjukhus, vårdpersonal och svenskar som hade varit ute och rest som testades. Efterhand tillkom samhällsviktiga yrken.

– När det blev aktuellt med allmän provtagning, att alla som vill ska få testa sig, insåg vi att det kunde bli enorma volymer, säger Oskar Ekelund.

Eftersom de tidigt förstod vad som skulle komma skrevs ett samarbetsavtal med två andra externa laboratorium. Ett av dem är SVA i Uppsala som sysslar med djursjukvård i normala fall, men har ställt om sin verksamhet för att helt koncentrera sig på corona.

De hjälper ett stort antal regioner men Kronoberg var först ut.

– Nu går allmänhetens prov i hög grad till Uppsala, men det är inget som märks varken när det gäller svarstider eller kvalitet, säger Oskar Ekelund.

Mer har hänt sedan den mest kritiska perioden i våras. Nu köps färdiga kommersiella tester in i stället för att ha flera olika leverantörer. Det har också underlättat för att skala upp testningen.

På den molekylära avdelningen har 22 000 coronatester analyserats sedan i mars – detta utöver den vanliga produktionen på cirka 15 000 prover – per år.

– Kvantitet är viktigt, men det är minst lika viktigt att bibehålla kvalitén, menar Oskar Ekelund.

Sedan en vecka tillbaka har klinisk kemi, som också ligger vid lasarettet, tagit över alla antikroppstester.

I somras tog laboratoriet fram ett självtest. Via ombud kan man hämta ut ett test och ta prov genom saliv och i näsöppningen.

För ett tag sedan kom beskedet om att 3 700 svenskar fått felaktigt positiva resultat genom just självtest. Men inget av fallen rörde Kronoberg.

Oskar Ekelund och Per Rydström menar att metoderna som används här är tillförlitliga. De har kontroll över hela kedjan – allt från hur instruktionerna om hur provet ska tas, till transport av röret och hur snabbt det analyseras.

– Jag skulle vilja påstå att hela kedjan håller världsklass, säger Per Rydström.

De tror att en stor fördel har varit att regionens smittskydd och vårdhygien sitter vägg i vägg med laboratoriet till skillnad från många större regioner.

Anna Palm från Ljungby hade varit avdelningschef i tre månader när pandemin bröt ut. Hon har tidigare jobbat som sjuksköterska på kirurgavdelningen på Ljungby lasarett.

– Jag hade inte hunnit bli varm i kläderna. Det var en helt ny verksamhet för mig samtidigt som det var en pandemi, säger hon.

I början handlade det mycket om att jobba dag för dag.

– Nu är jag sugen på att börja tänka lite framåt.

Hon är imponerad av personalens fokus på patienternas bästa, särskilt med tanke på att de inte har något direktkontakt med dem.

– Det är det som driver och det tycker jag är fantastiskt för det är inte så givet när man inte står nära patienten.

Trots den tuffa perioden har personalstyrkan varit ungefär densamma. Det har räckt med att fördela om personal och införa extra pass kvällar och helger.

– Vi har inte behövt dra i nödbromsen än, men vi bevakar det. Vi har en hög kapacitet i förhållande till vår storlek, säger Oskar Ekelund.

Utsätts personalen för någon smittorisk genom att arbeta med detta?

– Vi har gjort ett stort arbete där vi har tittat på alla risker i alla moment. Det är jätteviktigt att man ska känna sig trygg. Till exempel öppnar vi överhuvudtaget inte rören själva utan de hanteras oöppnade av robotar.

Efter en lugnare sommar där personalen har kunnat ta ut sina semestrar är situationen betydligt mer under kontroll.

När de tittar i backspegeln är de stolta över vad hela avdelningen har åstadkommit.

Jämfört med Stockholms region, som hade svårt att hinna med att testa personal, fick Kronoberg mer tid. Det underlättade för hela länets hälso- och sjukvård.

– Redan från början var 60 procent av våra tester på personal. Jag tror vi har haft en viktig roll i att hålla igång sjukvården och äldreomsorgen när det gäller bemanning, säger Oskar Ekelund.

– Vi spelar roll när man ser det i ett större sammanhang och det gör att arbetet känns meningsfullt för oss alla, säger Per Rydström.