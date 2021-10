Ikea svidar om – så ska de se ut

IKEA-medarbetarna ska få nya kläder.

Oavsett var i världen man befinner sig - steppar man in på ett Ikea-varuhus är personalen lätt att känna igen med sin gula och blå kläder. Men efter att ha burits i tio år var det dags för förnyelse tycker möbeljätten.

Ikeas egna designers fick därför uppdraget att ta fram nya personalkläder till alla medarbetare världen över.

– Vi möter kunder över hela världen varje dag och vad vi har på oss säger en hel del om vem vi är som varumärke och individer. För att spegla vilka vi är går plaggen att matcha fritt efter att passa varje medarbetares roll och personlighet – det känns väldigt kul att äntligen få börja använda dem, säger Ikeas Co-Worker relations manager Linus Knutsson.

"För första gången har det egna interna designteamet på Ikea of Sweden designat och utvecklat den nya personalklädeskollektionen Me and Ikea. Efter tio år får Ikea:s medarbetare i varuhus och planeringsstudios nya kläder. Färgerna är de samma men snitt och modell är annorlunda. Först ut med de nya kläderna i Sverige är vår nya planeringsstudio i centrala Göteborg", meddelar företaget i ett pressmeddelande.

Medarbetarnas gamla kläderna kommer att samlas in och återvinnas till fiber, som garn eller filt, som sedan kan användas i nya IKEA-produkter.

Så här se de nya IKEA-kläderna ut: