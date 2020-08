Inbrott i fritidshus

Det var när grannen kom för att vattna blommorna i fritidshuset som inbrottet upptäcktes i lördags.

Fritidshusägaren har själv inte varit där på flera månader och under den tiden ska någon olovligen, via ett fönster, tagit sig in i huset och ställt till med oreda.

Grannen, som upptäckte inbrottet, såg att det stod flera vinflaskor och ölburkar framme på matbordet. Hon såg även att det låg ett flertal cigarettfimpar kvar i rummet.

I nuläget vet man inte om något är tillgripit i samband med inbrottet som skedde i Traryd.