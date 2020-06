”Inga covid-fall alls på två veckor”

Inom Ljungby kommun socialförvaltning har man lyckats stävja smittspridningen. Efter två veckor utan några fall alls bland omsorgstagarna kan socialchef Greger Larsson konstatera att det inte handlar om en tillfällighet.

– Det är en otroligt bra situation att gå in i sommaren med. Med detta har vi en stabilitet i grunden.

När det gäller sommarbemanningen, som ses som en riskabel tid då smittspridningen åter kan komma in på kommunens boenden, är Greger Larsson trygg med att Ljungby förberett allt på bästa sätt.

Han säger att bemanningssituationen inom undersköterskor och vårdbiträden är stabil.

– Vi har förstärkt organisationen och det finns en bra beredskap. Vi har förstärkt städorganisationen, det kanske är något som man kanske inte tänker på, men det är viktigt att säkerställa att städningen fungerar.

Under våren har kommunen tagit fram en ny introduktion för sommarvikarierna, och alla som ska jobba inom omsorgen kommer att utbildas dels via dator och genom bredvidgång. Det kommer dessutom att genomföras tester för att säkerställa att de anställda tagit till sig all information.

Det är flera hundra personer som nu ska utbildas.

– Vi har faktiskt en bättre beredskap i år än de sista två åren. I det intensiva arbete som gjorts under våren med fokus på att lösa coronasituationen har även sommarens bemanning inkluderats och det är därför vi ligger så bra till.

Det finns personer inom personalen som varit sjuka i covid-19 under den senaste tvåveckors-perioden, men Greger Larsson kan inte ge några uppgifter om hur många det rör sig om.

– Att människor blir sjuka det får vi räkna med, men disciplinen att stanna hemma bland vår personal när man haft symtom har varit mycket bra.