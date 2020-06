Insändare: Fler specialpedagoger och undervisningsalternativ behövs i skolan

Elever skall ges stöd och stimuleras så att de utvecklas så långt som möjligt. Utbildningen som ges skall ta hänsyn till elevens speciella behov och förutsättningar så att tillgodogörandet av utbildningen möjliggörs. Tyvärr är vi inte framme vid detta mål ännu. Elever med autism och/eller andra former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) möter fler hinder under sin skolgång än andra elever då de behöver andra förutsättningar för att kunna utvecklas och tillgodogöra sig den utbildning som ges. Exempel på tillrättaläggande i skolmiljön som kan underlätta för dessa elever kan vara pedagoger med specialkompetens, arbetssätt som utgår från den enskilda elevens behov, varierande gruppstorlek, hjälpmedel och inte minst särskilt anpassade lokaler. Forskningen har slagit fast att tidiga insatser för dessa elever ökar möjligheten att kunna tillgodogöra sig sin skolgång. Vilket i förlängningen även bidrar till att de i vuxen ålder klarar sig helt eller delvis utan extra stöd från samhället. Ofta kommer anpassningar igång allt för sent för dessa elever vilket i stort sett omöjliggör att de uppnår sina mål och pedagogernas uppgift att hjälpa dem med detta blir allt för svår att klara av under den relativt korta tid som kvarstår av elevens skolgång. ”Barnens bästa” kommer vara en viktig del för dessa elever för att de skall kunna uppnå sin fulla potential. Men det behövs fler verktyg i förvaltningens verktygslåda för att tillgodose behoven som vi vet finns.

Därför arbetar Kristdemokraterna tillsammans med Alliansen för att se till att den undervisning som ges skall anpassas till vad som är bäst för den enskilde eleven med NPF. Vi vill se att rektorer, lärare, förskollärare och elevassistenter inom förvaltningen genomgår särskild utbildning inom just detta område. Vidare vill vi att Barn och Utbildningsförvaltningen sätter upp ett mål att nyrekrytera specialpedagoger med särskild inriktning mot NPF för att täcka det växande behovet. Ljungby kommun skall redan ifrån förskola erbjuda stöd och tillpassad undervisning så som särskild undervisningsgrupp samt uppföljning av elever med NPF och deras unika behov.

Detta tror vi på sikt kommer att öka dessa barns möjligheter att utvecklas och trivas i skolan. Detta tillsammans med tät kontakt med bland annat lärare, specialpedagoger och inte minst elevens vårdnadshavare. Men fram till att vi uppnått detta måste vi ha ett alternativ för de barn som just nu finns i vår skola och som på grund av kognitiva svårigheter inte klarar av inkluderingen i en vanlig klass. Här tror vi i Kristdemokraterna att Resursskolan har en plats att fylla. Ytterligare ett verktyg att ta till när andra alternativ misslyckats. Men då nämndens mening var en annan måste vi jobba för att hitta möjligheter inom det system som vi redan nu har på plats där vi fått till mer resurser till våra högstadieskolor. Därför yrkandet om att se över möjligheten att skapa ytterligare ett spår inom verksamheten med flexibla undervisningsgrupper med särskild inriktning mot autism. Det anser jag att vi som politiker och förvaltningen är skyldiga dessa barn och deras familjer.

Emil Torstensson Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden Ljungby (KD) med stöd av Alliansen (M,C och L)