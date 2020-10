Insändare: Så drabbar överföringsledningen Dig

Nu i dagarna bereds budgeten för de kommande årens investeringar i överföringsledningen mellan Ljungby och Bollstad.

På kommunens hemsida kan man läsa “Projektet berör främst dig som har en fastighet inom eller i närheten av ett verksamhetsområde längs med överföringsledningen.”

Det stämmer inte. För om kommunfullmäktige nu beslutar att börja allokera pengar till projektet så kommer vi på sikt att se en markant ökning av VA-taxorna och i sin tur hyrorna – inte bara för de som bor utmed Bolmens östra strand, utan för ALLA som är anslutna till VA-nätet. Faktum är att det är ni som bor i hyreslägenheter, bostadsrätter och villor inne i stan som kommer att betala den största delen av ledningen!

Enligt ekonomichefen kommer det inte att ske några chockhöjningar av taxorna. Man kommer nämligen först att ta av det överskott som idag finns inom VA – ett överskott som uppkommit av att kommunen under åtta års tid har underlåtit att förnya ledningsnätet inne i Ljungby. Det fastställdes 2012 att Ljungby har ett förnyelsebehov av 16 miljoner per år – men man har fram till nu bara förnyat ledningar för ca 6 miljoner per år. Förnyelsen av det centrala VA-nätet ligger alltså back 80 miljoner, vilket tydligt märktes vid hällregnet i augusti när vi fick omfattande översvämningar i centrum. Varför prioriteras inte denna typ av trängande investeringar framför en överföringsledning som varken har efterfrågats eller tillgodoser något faktiskt behov?

Det har hela tiden funnits ett stort motstånd till idén med en överföringsledning, och motståndet är inte mindre idag. En majoritet av samfällighetsföreningarna längs sträckan är ointresserade av att ansluta sig – det var ju kommunen som en gång i tiden ålade dem att skaffa sin nuvarande lösning. De flesta övriga fastighetsägare har idag godkända VA-lösningar och intresset är helt enkelt svalt överlag. Kommunen tror sig dock kunna tvångsansluta de fastigheter som ringats in i så kallade verksamhetsområden – men det är i själva verket inte alls säkert att det går att verkställa. Det råder till och med delade meningar om detta inom förvaltningen, men det är inget man tar höjd för i budgeten.

Tycker du också att de här pengarna gör bättre nytta någon annanstans? Kontakta en politiker i ditt parti och be dem förklara sin ställning i frågan. Det här projektet saknar förankring hos kommuninvånarna, men i slutändan är det ändå vi som kommer att bekosta det – vare sig du bor längs Bolmens östra strand eller mitt inne i Ljungby.

Västerpartiet i Ljungby