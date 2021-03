Internationella kvinnodagen behövs!

I år 2021 är det 100 år sedan kvinnlig rösträtt infördes i Sverige. Det kan kännas längesedan men är det det? För dom som är unga idag är det så klart en själv klarhet att man har rösträtt oavsett kön.

Under 1900-talet fick kvinnan även möjlighet att komma ut i förvärvslivet. Det var mest arbeten på fabrik – kanske inom textilindustrin. Men även arbete som lärarinna och inom sjukvården förekom. Även kvinnor fick studera på högre utbildningar. Kvinnan stod inte längre under mannens förvaltarskap utan kunde bli självförsörjande. Under andra halvan av 1900-talet byggdes systemet med daghem eller barnstugor ut i takt med att allt fler småbarnsmammor blev förvärvsarbetande. Föräldraförsäkringen har efter hand utvecklas till att idag även omfatta ett antal dagar som är vikta för var och en av föräldrarna.

Den 8 mars firas internationella kvinnodagen. Många ställer sig nog frågan om den verkligen behövs i Sverige som är ett av världens mest jämställda länder. Svaret är att den behövs och det finns mycket kvar att göra. Fortfarande är kvinnors löner lägre än mäns. Hemarbetet delas inte lika – en undersökning visar att 2019 började kvinnor jobba gratis kl 16.06. Det resulterar i att kvinnor i större utsträckning än män väljer att jobba deltid för att orka med båda jobben. I förlängningen blir det en dålig pension.

Vi Socialdemokrater driver frågorna som slopade delade turer och heltid som norm. Detta för att vi vill att kvinnor ska ha ett hållbart arbetsliv med en lön som går att leva på. Så visst behöver den 8 mars uppmärksammas!

Ljungby Socialdemokratiska kvinnoklubb

Ulla-Britt Storck

Eva Stridsberg

Margareta Andersson