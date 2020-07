Jacob i ledning – drömgränsen inom räckhåll: ”Min bästa dag börjar imorgon”

Vi visste att Jacob Thelander var i bra form inför SM i mångkamp hemma på Sunnerbovallen. Trots det har Ljungby FIK-talangen nog överraskat några.

På fredagen inledde tävlingarna för 16- och 17-åringar. Thelander tävlar som bekant i P17-klassen.

Och första dagen blev en bra dag. Kan vi lugnt konstatera.

Fem grenar av tio är avklarade. Jacob Thelander satte fem personliga rekord.

Hur skulle du summera den dagen?

– Många pers. Det var riktigt roligt. Jag har haft roligt här idag och det har gått bra. Man ser att träningen ger resultat, konstaterar han strax efter målgången på 300 meter.

Mest nöjd med idag?

– Diskusen. Den har gått bra på träningarna och jag har kastat många bra kast och känner att det har gett utdelning.

Dagens längsta diskuskast mätte 43,69 meter och var en ökning av Jacobs personliga rekord med nästan fem meter.

Det känns som att du är ditt livs form?

– Ja, jag har toppat formen till det här.

Men fem personbästan av fem möjliga. Trodde du själv på det?

– Njae... Man tänker inte så mycket innan. Men jag hade en tanke på att det skulle gå bra. Jag hoppades på det och jag har laddat för det sen långt tillbaka.

Du är nu i ledning med fem grenar kvar. Vad tänker du inför morgondagen?

– Bara att kriga på som vanligt och inte bry sig om hur det har gått idag. Lägga det bakom sig och kötta på.

Ni börjar lite tidigare imorgon, 09.10, med 100 meter. Är du morgonpigg?

– Nej, inte direkt. Men det ska nog funka.

Efter halva tävlingen står Jacob Thelander på 3 581 poäng. På rätt spår för att nå drömgränsen 7 000. Och då återstår favoritgrenarna längdhopp och höjdhopp.

– Så min bästa dag är imorgon. Men jag vill inte ta ut något i förskott, jag vill inte tänka på hur det ska gå i slutet. Jag gör så gott jag kan så får vi se, säger Jacob Thelander.

Under lördagen avgörs P17-klassen och under dagen går även Ljungby FIK:s andra hemmahopp, Alma Kilpeläinen, in i tävlingen.

***

Fakta: Resultat

Resultatställning i P17 efter fem av tio grenar.

1) Jacob Thelander, Ljungby FIK, 3581, 2) Viktor Rydåker, Alunda SK, 3399, 3) Elliot Duvert, Turebergs FK, 3367, 4) Noa Skomorowski, Kvarnsvedens GOIF FIK, 3325, 5) Oliver Nilsson, Linköpings GIK, 3280, 6) Oliver Ellström, IF Göta, 3271, 7) Rikard Throgen-Hedin, SK Bore, 2923, 8) Pontus Lindell, Upsala IF, 2887, 9) Vincent Arousell, Hässelby SK, 2719, 10) Linus Pihl, Lerum Friidrott, 2602.