Jacob Thelander försvarade SM-guldet: ”Häftigt att få vinna inför hemmapubliken”

Jacob Thelander tävlade i klassen P19 (pojkar 19). Han var storfavorit inför SM efter sin fina prestation i U20-EM, där han noterade ett nytt personbästa på 7398 poäng.

Men allt har inte varit frid och fröjd efter EM. En ömmande fot har stört honom och skadan var nära att stoppa deltagandet i årets SM. Men mångkamparen visade prov på ett bra läkkött och var redo när SM började hemma i Ljungby.

Thelander vann tiokampen i en överlägsen stil och noterade ett resultat på 7397 poäng. Endast en ynka poäng från tangerat personbästa.

— Det är riktigt häftigt att få vinna inför hemmapubliken, säger Jacob Thelander.

Han är nöjd efter efter ett nytt SM-guld och en fin serie.

— Det gick jättebra. Jag har inte kunnat träna jättemycket efter EM för två veckor sedan. Jag kände att det gjorde ont i foten när jag sprang i kurvan på 400 meter. Men det var skönt att jag startade tävlingen väldigt starkt med personbästa på 100 meter när jag sprang på 10.94. Då visste jag att formen var på plats.

Det blev även ett nytt personbästa i längdhopp för Ljungbysonen. Han hoppade 7.36 meter och slog sitt personliga rekord med 22 centimeters marginal.

— Det var helt galet. Det känns som att jag har haft den längden i kroppen väldigt länge. Jag kände det redan på EM i Tallinn. Då fick jag inte till plankträffen, men idag stämde det. Det var väldigt skönt.

Han var ytterst nära att slå sitt personbästa.

— Det var lite surt. Jag ville slå 7400 poäng, men nu blev det 7997. Men jag gav allt och gjorde mitt bästa. Mer än så kan man inte göra.

Nu väntar nya utmaningar för tiokamparen. Han ska ställa upp i junior-SM om två veckor och i slutet av augusti genomförs stora SM i Borås. Planen är att han ska ställa upp i längdhoppstävlingen i stora SM.

Jacob Thelander var inte den enda deltagaren från Ljungby FIK.

I klassen F16 (flickor 16) tävlade Ebba Cronholm. Hon stod för en stabil insats och slutade på en femteplats i sjukampen.

Dessutom satte Ljungbytjejen personligt rekord i tre grenar. I häcklöpningen, 200-metersloppet och längdhoppet.

— Jag är nöjd, men ändå inte helt nöjd. Varannan gren gick bra ungefär, säger Ebba Cronholm.

Hennes målsättning var att sluta på en bättre placering än förra årets SM. Det klarade hon. Då slutade hon sjua. I år slutade hon på femte plats.

Dessutom dominerade Cronholm i sin favoritgren, 800 meter. Hon var i ledning från start till mål.

— Det kändes bra. Jag öppnade lite hårt. Jag var väldigt taggad så jag drog på mycket första tvåhundra. Taktiken var att jag skulle öppna första tvåhundra meter på 32 sekunder, men jag öppnade på 29 sekunder. Det gjorde att jag tröttnade lite i slutet, säger Ebba Cronholm, som kom i mål på tiden 2:14.13, några sekunder över hennes personbästa.

***

Resultat, P19: 1) Jacob Thelander, Ljungby FIK, 2) Elliot Duvert Turebergs FK, 3) Malte Fuchs Edberg, Bromma IF, 4) Oliver Nilsson, Linköpings GIF, 4) Rikard Throgen-Hedin SK Bore, 5) Viktor Rydåker, Alunda SK, 6) Vincent Arousell, Hässelby SK

Resultat, F16: 1) Wilma Nilsson, Klippans FK, 2) Lisa Mårtensson, Huddinge AIS, 3)Doris Theander, Varbergs GIF, 4) Linnéa Säfström, Klippans FK, 6) Ebba Cronholm, Ljungby FIK, 7) Matilda Halfwordson, Bromma IF 8) Suzanne Lesage, Bromma IF, 9) Ann-Kathrine Bergenhem, IFK Halmstad, 10) Emmy Erlandsson, Luleå, 11) Ida Kindbom, Motala AIF, 11) Malva Axén, Motala AIF, 12) Emelie Melin, Tierps IF, 13) Svea Eklundh, Motala AIF, 14) Lina Linke, IFK Lund