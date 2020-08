Kampen för att få vård som missbrukare i Ljungby: ”Jag kan inte vårda pappa helt själv”

Under tiden som My Sandström missbrukade hamnade hon under LVM, lagen om vård av missbrukare, vid två tillfällen. Något som hon märkte då var att många av de som blev tvångsvårdade var unga och det var väldigt få som var äldre.

– Min pappa är 69 år och han höll på att bli omhändertagen enligt LVM, men han gick med på frivillig vård. Med LVM så får han vård i sex månader, men med frivillig vård får han enbart hjälp i tre månader, det är i alla fall så det har sett ut ett tag nu. Men han gick med på det för att socialtjänsten sa att han skulle få hjälp med att hitta ett boende efter, berättar My Sandström.

– Jag gick med på frivillig vård för att slippa sitta instängd på en anstalt i sex månader, det hade bara gjort att jag hyst mer agg mot myndigheterna, säger Mys pappa.

Men när den frivilliga vården tagit slut fick inte Mys pappa någon hjälp med bostad och fick avslag på fortsatt vård på behandlingshemmet. Enligt My sa socialtjänsten att hennes pappa aktivt själv skulle söka bostad, trots att han inte hade en telefon eller kunskap om internet.

– När jag och min syster mötte upp honom på stationen, efter att han blivit utskriven från behandlingshemmet, visste vi att han skulle börja dricka direkt igen för att han inte hade någon bostad. Vi trodde att vi skulle förlora honom helt och försökte förbereda oss på det, säger My.

I slutet av maj fick My tag på sin pappas bekant, då hennes pappa inte äger en mobiltelefon, och fick kontakt med sin pappa. Under samtalet berättade han att han ramlat och var i dåligt skick. Han skickar en bild till sin dotter där han ler för att försöka göra henne glad.

– Jag hade aldrig sett honom så illa som på den bilden innan. Min pappa är min bästa vän och jag vill göra mer än vad jag egentligen kan för honom. Jag är så rädd för att förlora honom, säger My.

Kort efter samtalet fick My reda på att hennes pappa hittats medvetslös efter att ha blivit misshandlad. Han hade fått åka med ambulans till sjukhuset. Vid tillfället hade My redan lämnat in tre orosanmälningar till socialtjänsten och Mys pappa berättar att det enbart hade gjorts ytliga besök med honom efter anmälningarna.

– Axeln var helt ur led när han kommer till sjukhuset och han ligger på sjukhuset i en vecka. Två läkare gör också orosanmälan när han läggs in, vilket startar en ny LVM-utredning, säger My.

Det är sjukt att ingenting händer. Jag kan inte vårda pappa helt själv.

När hennes pappa blivit utskriven lät hon honom sova hemma hos henne. Vid mötet med socialtjänsten berättar hennes pappa att han vill ha hjälp med bostad, men får veta att han måste söka det själv. Mötet resulterar i alla fall i att en LVM-utredning hålls öppen.

– Pappa får två samtal med Åvillan innan de har semesterstängt och sen dess har han inte haft några samtal. Nu under sommaren kommer det plötsligt brev om att utredningen blivit nerlagd och pappa får ett återfall. Så jag ringer igen och lämnar in en orosanmälan om att pappa fått återfall, men då säger de att det inte är tillräckligt för att öppna utredningen igen, berättar My.

Efter att ha druckit i tre dagar skadar Mys pappa sig igen och bryter fyra revben. My ringer igen till socialtjänsten och får där höra att det är hennes uppfattning att socialtjänsten inte gör någonting i arbetet gällande hennes pappa. I stället får My personal från socialtjänsten att gå till parken där hennes pappa är när han är full och hoppas på att de då kommer att se hur situationen verkligen ser ut.

– När de kom hit så sa jag till pappa att han ska be om att få komma till Piva, det är kanske lite fult att lägga orden i hans mun, men just där och då kunde han inte besluta för sitt eget bästa.

Socialtjänsten ringde till Piva, psykiatriska intensivvårdsavdelningen, och får en tid när de ska ringa upp. My ringer i stället till avdelningen och får svaret att om situationen är så pass akut borde de i stället ringa till SOS. My ringer SOS och medan ambulansen är på väg väljer representanten från socialtjänsten att lämna.

– Innan han lämnade sa jag till honom att hans ord var viktigare än mitt för personalen, om pappa skulle kunna bli inlagd på Piva. Däremot måste jag verkligen ge en stor hyllning till dem på akuten, säger My.

Med tanke på att representanten på socialtjänsten valde att lämna innan Mys pappa åkte iväg med ambulansen, tycker My att det känns som att de inte tar situationen på allvar.

– Det är sjukt att ingenting händer. Jag kan inte vårda pappa helt själv. Jag har varit nykter i nio månader och måste fokusera på mig med. Pappa behöver mer hjälp än vad jag kan ge. Han har blivit beviljad tre månader till för hjälp mot missbruk, men han behöver ett boende nu och efter för att klara av det. Jag tycker att det här är en väldigt allvarlig situation.

Det är superstressigt att inte veta vad som kommer att ske.

Mys pappa har fått tre månader på ett behandlingshem och har varit där över en vecka. Det är fjärde gången som pappan blir omhändertagen på ett behandlingshem. Vad som ofta gör att han hamnar i missbruk igen är just bristen på bostad.

– Jag vill må bättre, jag har fått nog av allt strul. Jag har varit bostadslös i flera år och då vill hyresvärdarna inte ta chansen. Får jag inte bostad nu så kommer det att vara kris, för då kommer det bli att man bor hos sina vänner. De vänner jag har är missbrukare och dem försöker jag att bryta kontakten med nu, säger han.

– Jag har missbrukat i 56 år. Min upplevelse är att man får bättre behandling när man är yngre än när man är äldre. Fast det var såklart också lättare på den tiden att få boende till exempel. Men nu känns det som att de bara sätter in insatser för att bli av med mig ett tag, fortsätter han.

My ifrågasätter vad kostnaden egentligen blir med punktinsatser som enbart ger korta stunder av nykterhet för missbrukarna. Enligt en utredning från regeringen gjord 2011 kostar enbart alkoholmissbruket det svenska samhället 66 miljarder kronor per år. År 2019 kom Systembolaget ut med en studie och i den beräknas det att alkoholmissbruket kostar samhället 103 miljarder kronor.

I utredningen står det att en man i 30-årsåldern med ett tungt alkoholmissbruk beräknas ha en samhällsekonomisk kostnad på 7 miljoner kronor. Vårdkostnaderna brukar ligga mellan 23 000 till 400 000 kronor. En effektiv insats kan ge samhället en besparing på 3 miljoner kronor bedömer utredaren. För en person som även kan börja jobba efter kan besparingen ligga på 6 miljoner kronor.

I utredningen framkommer det att det finns ett tillgänglighetsproblem, där personen som är i behov av hjälp inte får det i tid, ett samordningsproblem, där de insatser som behövs samtidigt inte sker, och ett kontinuitetsproblem, vilket innebär att personen inte får rätt kombination av insatser över tid. Ett annat problem som tas upp är att antingen får personen inte tillnyktringsvård för att det inte finns stödinsatser som till exempel boende som krävs för att genomföra behandlingen.

Mys pappa fick nyligen en ny utredare på socialtjänsten och har sagt till honom att de ska försöka se om det är möjligt för honom att hyra i andra hand av kommunen.

– Det är superstressigt att inte veta vad som kommer att ske, jag har inte heller möjlighet att jobba på grund av mina skador. Men jag har en pension så jag kan betala hyra, säger han.