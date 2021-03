Konsumentfrågan: Vad gäller vid e-handel och retur?

Fråga:

Hej,

Jag beställde en cykel från ett företags webbsida.

Jag har nu ångrat köpet och vill skicka tillbaka cykeln.

Vid kontakt med företaget säger de att jag måste betala för frakten. Stämmer det?

/ Albin

Konsument Ljungby svarat:

Hej Albin.

Det är svårt med ett rakt svar på din fråga utan att ha mer information än det du skrivit. Allt beror på vilka villkor som fanns då du beställde cykeln.

När du beställer en vara på internet gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Lagen anger bland annat vilken information som företaget måste ge konsumenten innan avtal ingås.

Det gäller bland annat information om varan, priset, ångerrätten, returer och kontaktuppgifter till företaget. Informationen och villkoren för avtalet ska finnas på företagets webbsida och vara tillgängliga för att läsas både före och efter beställningen. Villkoren kan också skickas i pappersform tillsammans med varan. Villkoren för avtalet visar vad som gäller till exempel om konsumenten vill använda sig av ångerrätten. När man genomför sin beställning godkänner man också villkoren för avtalet. Det är därför viktigt att läsa villkoren innan man genomför köpet.

Av villkoren för avtalet ska det framgå om det är konsumenten eller företaget som ska stå för kostnaden för frakten vid en retur. Om företaget ska betala returfrakten ska du kunna få en retursedel av företaget som du kan sätta på paketet som du skickar tillbaka.

Så för att få svar på din fråga Albin måste du läsa villkoren för det avtal som du ingick när du beställde cykeln.

Tänk på att paketera varan på ett bra sätt när den ska returneras. Skulle varan gå sönder under frakten på grund av att du inte har paketerat varan tillräckligt väl kan du bli ansvarig för skadan. Ett tips är att ta kort på paketet då du lämnar in det hos postombudet. Det ger dig bevisning för i vilket skick paketet var då du överlämnade det till ombudet. Se till att spara kvittot du får hos postombudet när du skickar varan. Om varan kommer bort under transporten är kvittot ett bevis på att du faktiskt har skickat varan.

