Kronoberg antikroppstestar mest efter Stockholm

Region Kronoberg var tidigt ute med att erbjuda antikroppstester.

– Våra vårdcentraler har verkligen kraftsamlat för att hitta lösningar för provtagningen för covid-19, både för en pågående infektion och för antikroppar. De har gjort det på ett fantastiskt sätt mitt i sommaren vilket gjort att många invånare har fått svar på om de haft en covid-19-infektion eller ej, säger Catrin Mård, verksamhetschef för primärvårdsrehab, som varit med och infört testningarna, i ett pressmeddelande.

Under vecka 34 genomfördes 2 453 antikroppstester i länet. Om man räknat per 100 000 invånare gjordes 1 218 tester. Den enda region som gjorde fler är Stockholm, som låg på 1 307 per 100 000 invånare, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Det kan jämföras med Skåne, vars motsvarade siffra var 780.

– När regeringen och SKR kom överens om att antikroppstester ska genomföras av regionerna var vi mån om att införa testningen så snart som är möjligt. Det är ett test som är efterfrågat av invånarna där testresultatet dessutom kan påverka för den enskilde, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Av de över 6 000 personerna som har provtagits bär 9,8 procent på antikroppar.

– Troligen har de som går och testar sig haft symptom eller tror sig haft covid, så den siffran är förmodligen högre jämfört med hur många av allmänheten i Kronobergs län som har haft det, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare i regionen.

Kommer de som har påvisade antikroppar behöva vaccinera sig?

– Det beror helt på vilket vaccin det blir och hur det är riktat. Om det är två doser vaccin kanske man bara behöver ta en dos eller behöver man inte ta något. Det beror helt på vilket vaccin det blir som kommer, så det är jättesvårt att spekulera i det i nuläget.

Under tisdagen som Folkhälsomyndigheten gick ut med informationen om att 3 700 svenskar har fått felaktigt positiva svar när de testat sig för covid-19.

Det handlade om två laboratorier som lämnat felaktiga provsvar, vilket visat sig bero på ett test-kit för självprovtagning som inte höll måttet.

Region Kronoberg har skickat prover till ett av labben, men inga av dem har blivit falskt positiva.

Den analysmetod som regionen använder sig av är mycket tillförlitlig, enligt Christian Blomkvist.

– Våra mikrobiologer har bra metoder som de utvärderar kontinuerligt. Detsamma gäller våra externa labb som vi har bra kontakt med. Jag skulle säga att de test vi använder är mycket bra, men det finns inget test som är hundraprocentigt, säger han.