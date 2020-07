På natten till fredagen försökte en någon bryta sig in i en kvinnas lägenhet i centrala Ljungby. Kvinnan som är i 80-årsåldern vaknade upp under försöket och personen lyckades inte att ta sig in.

Tjuven hade försökt ta sig in genom att få upp en hasp som suttit fast med en kätting på dörrens insida. Det är oklart om dörren var öppen vid tillfället.