Länstrafiken: "Vi väntar på att få öppna framdörrarna"

– Vi pratar om att öppna framdörrarna hela tiden, men det är arbetsmiljöverket som bestämt att vi måste ha dem stängda, säger Carina Bengtsson (C), trafiknämndens ordförande.

I slutet av juni förra året blev länstrafiken Kronoberg ålagda ett föreläggande med vite från arbetsmiljöverket. Föreläggandet innebar då bland annat att om en buss har framdörren öppen för passagerare att stiga på kan länstrafiken eller bussföretaget få böta 100 000 kronor.

– Vi har några företag som inte har fått de åläggandet och framdörrarna får vara öppna i de fallen. Men där vi är ålagda så är dörrarna stängda och än så längre gäller det till den andra november, säger Carina Bengtsson.

Men beroende på vad folkhälsomyndigheten beslutar så kan det snart bli påstigning vid framdörrarna menar Carina Bengtsson. Kalmar länstrafik har som målsättning att alla bussar ska ha påstigning vid framdörren fram till hösten.

– Vi väntar på att få öppna framdörrarna. Det har med betalningen och biljettkontroll att göra, så det är jättestort för alla bolag. Det finns en del som väljer att åka buss gratis till exempel, säger hon.

Länstrafiken Kronoberg har dessutom, till skillnad från många andra kollektivtrafikbolag valt att inte dra in några bussar under pandemin. Istället har de satt in extra bussar vid de linjer och tider som haft många resenärer.

– Det har kostat oss runt 17,5 tusen kronor om dagen med de extra insatta bussarna, det är bara nu under sommaren som vi inte har dem. Så kollektivtrafiken har fungerat, säger Carina Bengtsson.

– Det som har varit det svåra är biljetterna. Att vi inte kunnat sälja biljetter ombord och under våren har vi haft många kontrollanter som kollat resenärerna. Övervägande del har betalat och det har bara varit några få som inte gjort det, de flesta vill göra rätt för sig, fortsätter hon.

Från busschaufförerna har Carina Bengtsson däremot fått höra att de märkt av fler unga personer som hoppat på bara för att åka en eller två stationer, något hon menar de kanske inte gjort annars.

– Om vi får leka med tanken att folkhälsomyndigheten skulle säga att pandemin var över kan man tyckte det är svårt för arbetsmiljöverket att vidhålla bestämmelsen om att vänta till november.

– Vi har försökt på alla sätt och viss att hitta schysst skydd till personalen för att få ha framdörrarna öppna men blivit nekade. Nu är det bara att avvakta och hoppas att pandemin går över i så stort utsträckning som möjligt, avslutar hon.

Under veckan kommer trafiknämnden ha ett möte och då ska de ta upp om att grannlänet fått börja öppna vissa bussars framdörrar. Förhoppningen är att då bestämma om de kan göra något liknande.