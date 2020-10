Länstrafikens uppmaning: Välj andra färdsätt om det går

– Vi försöker uppmuntra folk att resa på annat sätt, resa en annan tid eller att inte resa alls, säger Patrik Tidåsen som är trafikchef på Länstrafiken.

Under den här tiden på året brukar fler välja att åka kollektivt. Framför allt brukar resandet med stadsbussarna i Växjö öka i vintertid. Och det är främst där Länstrafikens oro ligger.

– Vi är oroliga för att fler och fler ska åka och trängseln ökar. Men det är också på stadsbussarna vi tror att budskapet kan få som störst verkan. Åker man bara inom stan är det lättare att hitta andra alternativ än om man åker längre sträckor på landsbygden, säger han.

Skolungdomarna står för en tredjedel av resandet i regiontrafiken. Länstrafiken Kronoberg vädjar även till länets skolungdomar om att välja andra färdsätt.

– Resandet minskade mycket i början av pandemin, men nu i höst har gymnasieungdomarna börjat resa igen, plus att övriga resenärer åker mer än i våras.

För att sprida budskapet har Länstrafiken bland annat skickat ut material till alla gymnasieskolor i länet, bestående av flygblad som ska delas ut till ungdomarna.

– Även om vår oro är som störst för stadstrafiken så har vi trängsel på regionbussarna också. Det är inget unikt för Kronoberg. När jag pratar med kollegor runt om i landet ser det likadant ut. Det är trångt i kollektivtrafiken.

Extrabussar är redan insatta på vissa sträckor. I västra Kronoberg handlar det exempelvis om sträckan mellan Lidhult och Ljungby som Smålänningen skrivit om tidigare, men även Traryd-Strömsnäsbruk-Markaryd och mellan Ljungby och Växjö, har extrabussar satts in.

– Vi sätter in där vi bedömer att trängseln är som störst och det ändrar sig lite efterhand.

Men alla har inte alternativ vad gäller färdsätt?

– Därför riktar vi oss inte bara till skolungdomar utan även till allmänheten. Det är viktigt att alla som arbetspendlar och kan välja ett annat färdsätt gör det eller arbetar hemifrån om man kan det. Det gör att det blir mindre trångt för de som måste åka med oss. Vi vill inte tvinga bort de som verkligen måste åka med oss, men då måste alla som har rimligt alternativ ta det alternativet så länge pandemin pågår.

Går det inte lösa genom att sätta in fler bussar där resandet väntas öka?

– Nej, det går inte sätta in mycket mer än det vi har satt in i dag. Framför allt finns det inte tillräckligt med bussförare. Det var ett bristyrke redan innan corona. Flera bussföretag kan inte köra mer även om vi skulle beställa det. Mest trångt är det när alla bussar används och de flesta förare redan kör.

Har ni fått in många rapporter om trängsel?

– I början fick vi in mycket. Precis vid terminsstarten fick vi i snitt in 57 ärenden per dag. Nu får vi in ett ärende per dag. Det beror nog delvis på att många redan har rapporterat men också att den allra värsta trängseln har lagt sig.

Hur långt avstånd ska det vara mellan resenärerna?

– Det finns inga rekommendation mer än att vi ska försöka motverka trängsel. Ansvaret för att åka med oss det åligger individen i sista änden. Vi ska inte hindra folk från att gå ombord, utan det är varje individ som tar det beslutet om man vill åka med eller inte.