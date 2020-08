Vid 14.13 under tisdagen kom ett larm in till polisen om en trafikolycka på E4 i Markaryd. En kvinna ringde in då hon fått motorstopp och sedan har bilen blivit påkörd av en lastbil.

– En lastbil körde på henne och körde från platsen, uppgav Calle Persson, presstalesperson vid polisen.

Kvinnan har inte skadats under händelsen, uppgav Calle Persson.

En patrull skickades till platsen och polisen har upprättat en anmälan om smitning.