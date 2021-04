LEIF lurade alla – nyförvärvet var ett aprilskämt: ”Trodde farfar skulle höra av sig”

På torsdagsförmiddagen presenterade Liatorp/Eneryda IF stolt ett meriterat nyförvärv. Liatorpsonen Marcus Wirell, med fotbollsfostran i Jönköpings Södra IF och 150 matcher i division 2 med Tenhults IF, var klar för en återkomst.

Medierna köpte pressmeddelandet med hull och hår. Både vi på Smålänningen och våra kollegor i öst Smålandsposten skrev om värvningen.

Vi glömde att det var 1 april.

Det fanns till och med ganska uppenbara ledtrådar i Marcus intervju med klubben. Som:

– Även Kent-Ove Johansson har varit en viktig del under förhandlingarna då han lovat mig att få klippa gräset på den nya konstgräsplanen på Bokliden under sommarhalvåret.

Gräs av plats växer ju som bekant inte och behöver därför inte klippas...

Vi ringde upp Marcus Wirell, gratulerade honom till ett lyckat aprilskämt och frågade varför han gått ihop med LEIF för att lura alla.

– Det var Anton Andersson, som jobbar med deras sociala kanaler, som kom med förslaget i morse. Jag var inte sen på att haka på, berättar Marcus.

Förutom medierna lurade klubben även några trogna supportar som hann skicka lyckönskningar och välkommen hem-hälsningar.

– Ja, jag lyckades se någon som skrev grattis och välkommen tillbaka. Men de kommentarerna togs bort ganska snabbt. Det var kul, ett lyckat aprilskämt.

Men ett aprilskämt som också skulle kunna vara sant? Även om det fanns ledtrådar med gräsklippandet...

– Ja, förhoppningvis skulle de kommentarerna göra det lite mer uppenbart. Men eftersom jag är från Liatorp så var det kanske inte helt otroligt att jag ska skulle komma hem.

Fick du några hälsningar till dig personligen?

– Nej, inte så många. Jag trodde jag skulle få från farfar. Hans högsta dröm är väl att jag ska spela för LEIF igen. Jag trodde han skulle höra av sig men han kanske inte hann se det.

Brukar du köra aprilskämt?

– Nej, egentligen inte. Jag lurar min sambo lite ibland... Det kan vara kul att luras.

Finns det någon chans att du flyttar hem till Liatorp igen?

– Nej, det är inte så stor sannolikhet i det. Jag har precis flyttat till Göteborg.

Faktum är att Marcus Wirell inte spelar fotboll längre. Han avslutade karriären när hans Tenhults IF åkte ur division 2 för några år sedan.

– Sen dess har jag inte spelat, det tar för mycket tid... Man saknar det till och från men jag trodde nog jag skulle sakna det mer än vad jag har gjort. Nu har jag tid att göra annat som är väldigt intressant. Det ska mycket till om jag ska börja spela igen.

Följer du LEIF?

– Ja, det gör jag. Pappa är ju aktiv i föreningen, jag har kusiner och släkt som är delaktiga. Så jag följer så gott det går, säger Marcus Wirell.