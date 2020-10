LISTA: Här är lokalfotbollens bästa målskyttar

Division 2 sydvästra Götaland:

10 mål: Johana Ribacke, Älmhults IF

7 mål: Nathalie Vingsand, Älmhults IF

5 mål: Tilda Andersson, Älmhults IF

4 mål: Hanna Otterholm, Ljungby IF, Saga Sthen, Älmhults IF

Division 4 Västbo:

19 mål: Emmy Stolpe, Ryssby IF

12 mål: Nellie Petersson, Lagans AIK

11 mål: Alva Bolmefors, Lagans AIK

8 mål: Lisa Olsson, Lagans AIK

Division 4 Växjö:

11 mål: Moa Ekstrand, Liatorp/Eneryda

6 mål: Louise Gunnarsson, LEIF, Nelly Axelsson, LEIF

Division 3 sydöstra Götaland:

8 mål: Adis Hodzic, Ljungby IF, William Svensson, Lagans AIK

7 mål: Victor Palmquist, Lagans AIK

3 mål: Samuel Olsson, Lagans AIK

Division 4 sydvästra:

7 mål: Marcus Petersson, Liatorp/Eneryda

6 mål: Alexander Sjöström, Markaryds IF, André Lassen, Älmhults IF, Kalle Johansson, Älmhults IF

5 mål: Leo Axelsson, Markaryds IF

Division 5 sydvästra:

14 mål: Eldin Topic, Delary/Pjätteryd

9 mål: Kristian Olsson, Guddarps IF

7 mål: Stefan Sjödahl, Strömsnäsbruks IF

6 mål: Johan Brorsson, Torpa IF

Division 5 södra:

7 mål: Emil Göransson, Häradsbäck/Ryd

6 mål: Jacob Skov Pedersen, Häradsbäck/Ryd

Division 6 Älmhult:

13 mål: Oscar Thornberg, Råstorp/Timsfors

12 mål: Lucas Johansson, Virestads IF, Namir Nukic, Kånna IF, Victor Eriksson, Råstorp/Timsfors

11 mål: Oskar Lagerstedt, Agunnaryds IF

7 mål: Alexander Heijel, Kånna IF

Division 6 Värnamo:

8 mål: Sebastian Blomberg, Angelstads IF

4 mål: Alaa Eddin Alezzi, Ryssby IF

3 mål: Stefan Persson, Ryssby IF, Zamir Haidari, Angelstads IF

Division 6 mellersta södra:

1 mål: Eddie Mårtensson, Kasper Johansson, Kosai Al Tawil, Mansor Moradi, Lidhults GoIF

Lidhults GoIF har en match kvar att spela.