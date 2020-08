Ljungby FIK summerar ett lyckat SM – och planerar för nästa år: ”Har lite till att ge”

Priserna är slut. Alla medaljer har delats ut och vi avslutar SM i mångkamp för i år.

Jörgen Alm, Ljungby FIK, summerar en lyckad tävling.

– Jag tycker det har gått jättebra, precis så bra som vi hoppades. Vi har fått mycket positiv respons från aktiva och ledare. Vi är nöjda. Sen ska vi göra en summering givetvis men den spontana känslan är väldigt bra. Det har varit bra tävlingar och en härlig stämning inne på arenan hela tiden.

Och några fantastiska resultat fick ni av de tävlande, som Bianca Salmings 6042 poäng?

– Ja, vi är stolta att hon kan göra det här i Ljungby. Det tyder på att vi har en bra arena. Fredrik Samuelsson kastade spjut över 60 meter för första gången också. Det är roligt att vi är med.

Hann du följa er egen Jacob Thelander något?

– Ja, lite grann. Det är fantastiskt att sätta personligt rekord i alla fem grenar första dagen. Han är i god form och vädret var ju bra också, det hjälper ju till.

Har ni fått lite blodad tand för att arrangera mästerskap av den här storleken?

– Ja, vi har ju sökt och fått SM även nästa år. När vet vi inte exakt. Men med coronapandemin fick vi inte hela SM, 15-åringarna fick ju tävla i Huddinge, vilket blev en bra lösning. Det blev ju ett SM för alla, ett tag trodde vi ju att vi skulle behöva ställa in. Men vi har även fått tävla utan publik så vi känner att vi har lite till att ge.

– Så vi ska snart börja planeringen för nästa år.

Börjar ni städa undan redan nu?

– Ja, vi kommer tömma det mesta och det är nog några timmar till innan vi är klara. Men vi är ett härligt funktionärsgäng så det kommer gå smidigt, säger Jörgen Alm.

***

Fakta: Resultat, mångkamps-SM

Kvinnor Sjukamp: 1) Bianca Salming, Turebergs FK, 6042, 2) Lovisa Karlsson, Högby IF, 5584, 3) Amanda Holmberg, Lidköpings IS, 5397, 4) Tuvalisa Rosenquist, Tjalve IF, 5330, 5) Angel Richmore, Malmö AI, 5196, 6) Ebba Åhman, IK Ymer, 4797, 7) Emilia Stenström, Huddinge AIS, 3959. Avbröt) Victoria Stöckel, Nedre Soppero IK, Klara Rådbo, Hässelby SK, Frida Bergvall, IFK Växjö.

F17 Sjukamp: 1) Clara Fallenius, Hässelby SK, 4938, 2) Justina Esangbedo, Kvarnvedens GOIF FIK, 4870, 3) Ebba Hedberg, Kvarnvedens GOIF FIK, 4853, 4) Laura Fodor, Hässelby SK, 4681, 5) Madeleine Söderqvist, Huddinge AIS, 4069, 6) Kerstin Siwertsson, IFK Växjö, 3175.

F16 Sjukamp: 1) Linnea Svanhall, Athletics 24 Seven SK, 4998, 2) Sydney Karström, Ahus FIK, 4656, 3) Jonna Lundgren, Skruvs IF, 4642, 4) Matilda Åkerman, IFK Halmstad, 4573, 5) Emilia Mandl, Malmö AI, 4380, 6) Ida Jexe Ek, IFK Halmstad, 4329, 7) Elin Joabsson, IFK Växjö, 4294, 8) Elsa Wållgren, Lerum Friidrott, 4212, 9) Linnea Backlund, Sundsvalls FI, 3812. Avbröt: Ylva Garvén, Visby IF Gute.

Män Tiokamp: 1) Fredrik Samuelsson, Hässelby SK, 7854, 2) Marcus Nilsson, Högby IF, 7574, 3) Andreas Gustafsson, Upsala IF, 7297, 4) Simon Thor, Hässelby SK, 6982, 5) Andreas Carlsson, IK Ymer, 6965, 6) Rasmus Elfgaard, Athletics 24 Seven SK, 6662, 7) Philip Stömne, Valbo AIF, 6637, 8) Karl Zuber, Hässelby SK, 5600. Avbröt: Jonathan Carbe, Örgryte IS, 2114.

P19 Tiokamp: 1) Carl af Forselles, Hässelby SK, 6932, 2) Jonatan Håkansson, Hässelby SK, 6435, 3) Teodor Sobczyk, Hovslätts IK, 6066, 4) Theodor Duvert, Turebergs FK, 5878, 5) Gustaf Vennerholm, Gefle IF, 5741, 6) Samuel Eriksson, Rånäs 4H, 5410.

P17 Tiokamp: 1) Jacob Thelander, Ljungby FIK, 7086, 2) Oliver Ellström, IF Göta, 6977, 3) Elliot Duvert, Turebergs FK, 6883, 4) Oliver Nilsson, Linköpings GIF, 6626, 5) Noa Skomorowski, Kvarnvedens GOIF FIK, 6575, 6) Viktor Rydåker, Alunda SK, 6570, 7) Rikard Throgen-Hedin, SK Bore, 5927, 8) Vincent Arosuell, Hässelby SK, 5598, 9) Linus Pihl, Lerum Friidrott, 55468. Avbröt) Pontus Lindell, Upsala IF.

P16 Tiokamp: 1) Oscar Niklasson, Hanvikens SK, 6696, 2) Ludvig Jaasund, Västerås FK, 6084, 3) Isac Svensson, IFK Halmstad, 5783, 4) Elias Boman, Hässelby SK, 5196, 5) Felix Jousse, Sundvalls FI, 4069. Avbröt: Christof Neib, Sundsvalls FI, Linus Jonsson, Hässleby SK.