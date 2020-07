Ljungby IF lånar från IFK Värnamo: ”Kommer att tillföra mycket”

Samarbeten mellan Ljungby IF och IFK Värnamo har varit ganska vanliga senaste åren och flera spelare har rört sig mellan föreningarna.

Nu hjälper klubbarna varandra igen.

Ljungby IF står med endast en målvakt i a-lagstruppen då reserven Edvin Lönn ska göra militärtjänstgöring. Nu lånar klubben in IFK Värnamos Morgan Hellman för att stärka upp positionen under höstsäsongen.

Morgan Hellman är 21 år och spelade sju matcher i division 1 södra för IFK Värnamo förra säsongen. Han kommer träna och spela med LIF men fortfarande ha en tät dialog med IFK Värnamo och deras målvaktstränare Joachim Wulff.

Så här skriver Ljungby IF i ett pressmeddelande:

”IFK Värnamo som har börjat mycket bra i division 1 har fyra målvakter i truppen och det är en bra lösning att LIF lånar Morgan Hellman under hösten. En mycket bra målvakt och bra seriös personlighet som kommer att tillföra mycket både på träning och match.

Både IFK Värnamo och Ljungby IF ser ett samarbete som positivt inte bara vad det gäller att ge spelare den coachning som de behöver, utan också i utveckling av fotbollen i båda föreningarna, med bra erfarenhetsutbyte i olika roller.

Ljungby IF har en bra och bred trupp, och dessutom massor av lovande ungdomar i juniorverksamheten, och framtiden ser ljusare ut än på länge, men vi behöver säkerställa spetskompetens i a-laget under hösten i en tuff och intensiv serie.”

LIF skriver vidare att det kan bli aktuellt med ytterligare något spelarlån under hösten. Men att klubben noggrant kommer värdera nya spelare så att de lyfter laget.

”Våra spelare i a-truppen är viktiga föredömen för våra framtida seniorspelare” skriver LIF.